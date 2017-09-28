Дмитрий Азаров предложил обсудить ситуацию с мерами соцподдержки

В среду, 27 сентября, после первого заседания осенней сессии Самарской губернской думы врио губернатора Дмитрий Азаров провел рабочую встречу, в которой приняли участие председатель регионального парламента Виктор Сазонов, руководители и представители фракций.

Дмитрий Азаров обсудил с депутатами ряд актуальных вопросов, касающихся социально-экономического развития Самарской области, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Одной из основных тем обсуждения стал вопрос, связанный с мерами социальной поддержки различных категорий граждан, в том числе ветеранов труда, работающих пенсионеров, а также льготного проезда на общественном транспорте.

Глава региона предложил создать специальный совещательный орган для обсуждения этой темы. Предполагается, что в него войдут представители политических партий, представленных в губдуме, общественности и правительства области.

По мнению Дмитрия Азарова, рабочей группе необходимо проанализировать текущую ситуацию по предоставлению мер социальной поддержки, а также обсудить бюджетные возможности региона. На совещании было решено, что губернская дума представит свои предложения по составу рабочей группы.

Врио губернатора отметил, что эти вопросы очень волнуют людей, поэтому нужно глубже вникнуть в ситуацию и сделать ее серьезный анализ для выработки совместного решения.

Виктор Сазонов заверил главу региона, что депутаты областного парламента готовы активно работать по теме совершенствования системы социальной поддержки.