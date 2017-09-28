Дмитрий Азаров предложил обсудить ситуацию с мерами соцподдержки

В среду, 27 сентября, после первого заседания осенней сессии Самарской губернской думы врио губернатора Дмитрий Азаров провел рабочую встречу, в которой приняли участие председатель регионального парламента Виктор Сазонов, руководители и представители фракций.
Дмитрий Азаров обсудил с депутатами ряд актуальных вопросов, касающихся социально-экономического развития Самарской области, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.
Одной из основных тем обсуждения стал вопрос, связанный с мерами социальной поддержки различных категорий граждан, в том числе ветеранов труда, работающих пенсионеров, а также льготного проезда на общественном транспорте.
Глава региона предложил создать специальный совещательный орган для обсуждения этой темы. Предполагается, что в него войдут представители политических партий, представленных в губдуме, общественности и правительства области.
По мнению Дмитрия Азарова, рабочей группе необходимо проанализировать текущую ситуацию по предоставлению мер социальной поддержки, а также обсудить бюджетные возможности региона. На совещании было решено, что губернская дума представит свои предложения по составу рабочей группы.
Врио губернатора отметил, что эти вопросы очень волнуют людей, поэтому нужно глубже вникнуть в ситуацию и сделать ее серьезный анализ для выработки совместного решения.
Виктор Сазонов заверил главу региона, что депутаты областного парламента готовы активно работать по теме совершенствования системы социальной поддержки.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.