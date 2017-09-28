16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В День пожилого человека Дмитрий Азаров открыл областной пансионат для ветеранов войны и труда в Новотулке Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем пожилого человека Дмитрий Азаров посетит Хворостянский район Дмитрий Азаров: "Сегодня был профессиональный разговор о проблемных точках" Дмитрий Азаров примет участие в заседании совета ПФО

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров предложил обсудить ситуацию с мерами соцподдержки

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 1036
Версия для печати

В среду, 27 сентября, после первого заседания осенней сессии Самарской губернской думы врио губернатора Дмитрий Азаров провел рабочую встречу, в которой приняли участие председатель регионального парламента Виктор Сазонов, руководители и представители фракций.

Дмитрий Азаров предложил обсудить ситуацию с мерами соцподдержки Дмитрий Азаров предложил обсудить ситуацию с мерами соцподдержки
Фото: Владимир Котмишев

Дмитрий Азаров обсудил с депутатами ряд актуальных вопросов, касающихся социально-экономического развития Самарской области, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Одной из основных тем обсуждения стал вопрос, связанный с мерами социальной поддержки различных категорий граждан, в том числе ветеранов труда, работающих пенсионеров, а также льготного проезда на общественном транспорте.

Глава региона предложил создать специальный совещательный орган для обсуждения этой темы. Предполагается, что в него войдут представители политических партий, представленных в губдуме, общественности и правительства области.

По мнению Дмитрия Азарова, рабочей группе необходимо проанализировать текущую ситуацию по предоставлению мер социальной поддержки, а также обсудить бюджетные возможности региона. На совещании было решено, что губернская дума представит свои предложения по составу рабочей группы.

Врио губернатора отметил, что эти вопросы очень волнуют людей, поэтому нужно глубже вникнуть в ситуацию и сделать ее серьезный анализ для выработки совместного решения.

Виктор Сазонов заверил главу региона, что депутаты областного парламента готовы активно работать по теме совершенствования системы социальной поддержки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Абросимов 25 сентября 2017 12:12 Врио губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров

Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!

Николай Жильцов 26 июля 2017 04:42 Николай Меркушкин передал самарскому ТТУ 10 новых трамваев

Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!

Дарья Смирнова 05 июня 2017 17:44 В мае 2018 года в Самару привезут Кубок мира по футболу

Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.

Дима Якут 07 мая 2017 16:33 Николай Меркушкин поздравил работников отраслей связи с профессиональным праздником — Днем радио

Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 06:42 Николай Меркушкин: "Подвиг Героев Отечества невозможно переоценить"

Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров в пансионате ветеранов войны и труда в селе Новотулка Хворостянского района

Дмитрий Азаров в пансионате ветеранов войны и труда в селе Новотулка Хворостянского района

Комиссия ФИФА и Оргкомитета "Россия-2018" ознакомилась с ходом подготовки Самары к проведению ЧМ

Комиссия ФИФА и Оргкомитета "Россия-2018" ознакомилась с ходом подготовки Самары к проведению ЧМ

Дмитрий Азаров открыл стадион "Нефтяник" в Куйбышевском районе Самары

Дмитрий Азаров открыл стадион "Нефтяник" в Куйбышевском районе Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1