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Здравоохранение Общество

С менингитом и подозрением на него в Самаре госпитализировано 150 детей

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарской городской больнице №5 - единственной в регионе инфекционного профиля - сейчас находится 150 детей со всей области с подозрением на менингит или с уже подтвержденным заболеванием. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Китайчик.

С менингитом и подозрением на него в Самаре госпитализировано 150 детей С менингитом и подозрением на него в Самаре госпитализировано 150 детей
Фото: polit74.ru

"У всех детей одни и те же симптомы: головная боль, тошнота, рвота, высокая температура и ряд других, - отметил Сергей Китайчик. - Основной поток маленьких пациентов - из Самары".

Сейчас горбольница №5 переполнена, врачи надеются, что через две недели число заболевших пойдет на спад. А пока медики советуют родителям огородить детей от мест массового скопления людей, воздержаться от прогулок в торговых центрах, тщательнее следить за гигиеной, особенно детей дошкольного возраста.

"Есть такое понятие в медицине - биологический ритм заболеваемости, согласно которому, любое явление имеет свойство повторятся, - пояснил Сергей Китайчик. - То же самое можно сказать и о менингите в нашей области. Всплеск заболеваемости наблюдается у нас каждые три-четыре года. Вакцины от него пока нет, поэтому мы наблюдаем эту эпидкартину".

По словам главного врача горбольницы №5, следующий всплеск заболеваемости ждет нас в 2021-2022 годы.

Напомним, из-за вспышки серозного менингита учащиеся школы №7 в Крутых Ключах переведены на дистанционное обучение: там выявили четыре случая заболевания. Также есть информация, что на карантин закрыли группу в одном из корпусов детского сада №1, тоже расположенного в Крутых Ключах. Об этом пишут в соцсетях родители.

Ограничения введены в школе №149, где учатся только 9, 10, 11 классы. Вернуться в штатный режим в заведении планируют в понедельник, 2 октября.

В школе №178 не учатся начальные классы.

По данным городского департамента образования на 28 сентября, в общеобразовательных учреждениях менингитом заболело 57 школьников.

Несмотря на панические настроения жителей города, представители Роспотребнадзора пока не заявляли об эпидемии. Портал "Волга Ньюс" накануне направил запрос в управление Роспотребнадзора по Самарской области. Однако на момент публикации новости получить комментарии не удалось.

Серозный вирусный менингит является наиболее типичной и тяжелой формой энтеровирусной инфекции. Заболевание проявляется симптомами герпетической ангины, ОРЗ, фарингита или кишечной дисфункции. Энтеровирусная инфекция характеризуются быстрым распространением заболевания. Источником инфекции являются больные и вирусоносители. Инкубационный период - от двух до десяти дней.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

На Молодёжной уже одну построили...

Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

Дмитрий Игнатьев 05 мая 2017 10:44 В Самарской городской поликлинике №15 назначен новый главный врач

Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность

Антонина Мамина 27 апреля 2017 07:28 Уволен главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов

Это очень хорошая новость

Светлана Кузнецова 26 апреля 2017 16:23 Уволен главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов

Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!

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