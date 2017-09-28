В самарской городской больнице №5 - единственной в регионе инфекционного профиля - сейчас находится 150 детей со всей области с подозрением на менингит или с уже подтвержденным заболеванием. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Китайчик.

С менингитом и подозрением на него в Самаре госпитализировано 150 детей

"У всех детей одни и те же симптомы: головная боль, тошнота, рвота, высокая температура и ряд других, - отметил Сергей Китайчик. - Основной поток маленьких пациентов - из Самары".

Сейчас горбольница №5 переполнена, врачи надеются, что через две недели число заболевших пойдет на спад. А пока медики советуют родителям огородить детей от мест массового скопления людей, воздержаться от прогулок в торговых центрах, тщательнее следить за гигиеной, особенно детей дошкольного возраста.

"Есть такое понятие в медицине - биологический ритм заболеваемости, согласно которому, любое явление имеет свойство повторятся, - пояснил Сергей Китайчик. - То же самое можно сказать и о менингите в нашей области. Всплеск заболеваемости наблюдается у нас каждые три-четыре года. Вакцины от него пока нет, поэтому мы наблюдаем эту эпидкартину".

По словам главного врача горбольницы №5, следующий всплеск заболеваемости ждет нас в 2021-2022 годы.

Напомним, из-за вспышки серозного менингита учащиеся школы №7 в Крутых Ключах переведены на дистанционное обучение: там выявили четыре случая заболевания. Также есть информация, что на карантин закрыли группу в одном из корпусов детского сада №1, тоже расположенного в Крутых Ключах. Об этом пишут в соцсетях родители.

Ограничения введены в школе №149, где учатся только 9, 10, 11 классы. Вернуться в штатный режим в заведении планируют в понедельник, 2 октября.

В школе №178 не учатся начальные классы.

По данным городского департамента образования на 28 сентября, в общеобразовательных учреждениях менингитом заболело 57 школьников.

Несмотря на панические настроения жителей города, представители Роспотребнадзора пока не заявляли об эпидемии. Портал "Волга Ньюс" накануне направил запрос в управление Роспотребнадзора по Самарской области. Однако на момент публикации новости получить комментарии не удалось.