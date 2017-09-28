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Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре в модернизацию теплосетей вложили 1,2 млрд рублей

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты городской думы обсудили инвестиционную программу самарского филиала энергетической группы "Т Плюс".

Фото: Андрей Савельев

Инвестиционная программа филиала "Т Плюс" включает в себя четыре города — Самару, Тольятти, Сызрань и Новокуйбышевск. При этом областному центру, где пройдут игры ЧМ-2018, уделено особое внимание.

"По состоянию на 14 сентября, программа выполнена более чем на 55%", — рассказал депутатам замдиректора филиала по экономике и финансам Дмитрий Смородинов. По его словам, на ремонт объектов генерации было выделено 575 млн рублей, на модернизацию тепловых сетей — 1,2 млрд рублей: "Финансирование сетевого хозяйства в рамках ремонтной и инвестиционной программы увеличилось в четыре раза. Для нас это очень существенный шаг".

Основные силы компания бросила на перекладку сетей: если в 2016 году было переложено 21 км тепломагистралей, то в 2017-м — 33,9 км. По словам замглавы Самары Владимира Василенко, работы велись на 37 объектах. На первом этапе, в мае–июне, обновлялись сети в исторической части города и в зоне туристических маршрутов ЧМ. Затем, в июне–июле, проводились плановые работы в Кировском и Промышленном районах. Владимир  Василенко уточнил, что работы по перекладке завершатся до 1 октября.

Депутаты усилия энергетиков оценили положительно. "Мы видим, какие масштабные работы проводятся в Самаре, — сказала председатель городской думы Галина Андриянова. — Правильно, что наряду с ремонтом дорог и тротуаров обновляются сети. Мы неоднократно поднимали проблему изношенности сетевого хозяйства и можем только поблагодарить "Т Плюс" за проделанную работу".

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