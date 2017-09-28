В пос. Усть-Кинельский двое в масках забрались в дом пенсионеров и украли более 350 тыс. рублей

По факту ограбления двух пенсионеров в пос. Усть-Кинельский Кинельского района силовики возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел 26 сентября около 22:00. Двое неизвестных мужчин в масках проникли в частный дом через окно. На тот момент в здании находились 76-летний владелец дома и его 70-летняя супруга. Злоумышленники, угрожая применить насилие, забрали у пенсионеров 351 тыс. руб. и скрылись.

Расследование уголовного дела продолжается.