В Самаре высокопоставленного железнодорожника подозревают в получении крупной взятки

Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношении начальника Самарского отдела коммерческой работы Кубышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания (ОАО "РЖД"), сообщила 28 сентября пресс-служба ведомства.

Как сообщают правоохранители, железнодорожника подозревают в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый в марте 2017 г. получил от гендиректора ООО "ВторТрейд" взятку 300 тыс. руб. за содействие в заключении договоров на подачу и уборку вагонов.

Преступление выявили сотрудники УТ МВД России по ПФО.

Ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

"Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого, - сообщают в Приволжском СУ на транспорте СК РФ. - Чтобы не допустить повторения подобных случаев, в адрес руководства железнодорожной организации готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных".

Расследование уголовного дела состоит на контроле руководства Следственного управления.