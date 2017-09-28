В Самаре высокопоставленного железнодорожника подозревают в получении крупной взятки

Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношении начальника Самарского отдела коммерческой работы Кубышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания (ОАО "РЖД"), сообщила 28 сентября пресс-служба ведомства.
Как сообщают правоохранители, железнодорожника подозревают в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, подозреваемый в марте 2017 г. получил от гендиректора ООО "ВторТрейд" взятку 300 тыс. руб. за содействие в заключении договоров на подачу и уборку вагонов.
Преступление выявили сотрудники УТ МВД России по ПФО.
Ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.
"Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого, - сообщают в Приволжском СУ на транспорте СК РФ. - Чтобы не допустить повторения подобных случаев, в адрес руководства железнодорожной организации готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных".
Расследование уголовного дела состоит на контроле руководства Следственного управления.
Последние комментарии
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.
Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.