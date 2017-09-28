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Алексей Лескин: "Вместе с врио губернатора мы решили, что пора на деле выполнить просьбу жителей Самарской области"

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 сентября, состоялась встреча врио губернатора Дмитрия Азарова с руководством губернской думы и лидерами парламентских фракций.

В ходе совещания был поднят вопрос, связанный с мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе ветеранов труда, работающих пенсионеров, а также льготного проезда на общественном транспорте. В частности, было принято решение о создании рабочей группы для решения вопроса по социальным льготам.

Заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции КПРФ Алексей Лескин подчеркнул, что основная задача рабочей группы - рассмотреть возможности изменения законодательства в пользу улучшения социального положения ветеранов региона.

"Вместе с врио губернатора мы решили, что пора не на словах, а на деле выполнить просьбу жителей Самарской области. Врио губернатора нас услышал. Способы возвращения изыскать дополнительные средства и безболезненно для других категорий начать возвращать льготы есть. Они подготовлены экспертами КПРФ и направлены в профильные министерства", - сказал Алексей Лескин.

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