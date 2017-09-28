Алексей Лескин: "Вместе с врио губернатора мы решили, что пора на деле выполнить просьбу жителей Самарской области"

В среду, 27 сентября, состоялась встреча врио губернатора Дмитрия Азарова с руководством губернской думы и лидерами парламентских фракций.
В ходе совещания был поднят вопрос, связанный с мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе ветеранов труда, работающих пенсионеров, а также льготного проезда на общественном транспорте. В частности, было принято решение о создании рабочей группы для решения вопроса по социальным льготам.
Заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции КПРФ Алексей Лескин подчеркнул, что основная задача рабочей группы - рассмотреть возможности изменения законодательства в пользу улучшения социального положения ветеранов региона.
"Вместе с врио губернатора мы решили, что пора не на словах, а на деле выполнить просьбу жителей Самарской области. Врио губернатора нас услышал. Способы возвращения изыскать дополнительные средства и безболезненно для других категорий начать возвращать льготы есть. Они подготовлены экспертами КПРФ и направлены в профильные министерства", - сказал Алексей Лескин.
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"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?
Надо не на тезисы опираться. а работать.
наконец-то отбыл от Самарской губерниии
Начали с роста цен.