Задымление в Самарском оперном не помешало работе театра

В четверг, 28 сентября, около 14:00 в Самарском театре оперы и балета произошло задымление электрощита. Пожара не возникло, а задымление было оперативно устранено. Инцидент не помешает работе театра, в 18:30 на главной сцене пройдет показ оперы Римского-Корсакова "Царская невеста".
По словам начальника службы пожарной безопасности театра Владимира Неретина, задымление электрощита произошло в результате короткого замыкания. Сработала сигнализация, работники театра были эвакуированы. В течение нескольких минут на место прибыли пожарные.
Для устранения задымления использовался огнетушитель, интерьеры театра в результате тушения не пострадали.
"Пожара как такового не было - не было открытого пламени, - рассказал Владимир Неретин. - Все пожарные расчеты приехали как положено, но работы у них особо не было. Сейчас мы проветриваем помещения, а расписание вечернего спектакля не изменится".
Напомним, сегодня в Самарском театре оперы и балета представляют оперу Римского-Корсакова "Царская невеста". Премьера спектакля, поставленного челябинским режиссером Георгием Миллером, состоялась в 2004 году.
Последние комментарии
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.