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Театр Культура

Задымление в Самарском оперном не помешало работе театра

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 28 сентября, около 14:00 в Самарском театре оперы и балета произошло задымление электрощита. Пожара не возникло, а задымление было оперативно устранено. Инцидент не помешает работе театра, в 18:30 на главной сцене пройдет показ оперы Римского-Корсакова "Царская невеста".

По словам начальника службы пожарной безопасности театра Владимира Неретина, задымление электрощита произошло в результате короткого замыкания. Сработала сигнализация, работники театра были эвакуированы. В течение нескольких минут на место прибыли пожарные.

Для устранения задымления использовался огнетушитель, интерьеры театра в результате тушения не пострадали.

"Пожара как такового не было - не было открытого пламени, - рассказал Владимир Неретин. - Все пожарные расчеты приехали как положено, но работы у них особо не было. Сейчас мы проветриваем помещения, а расписание вечернего спектакля не изменится".

Напомним, сегодня в Самарском театре оперы и балета представляют оперу Римского-Корсакова "Царская невеста". Премьера спектакля, поставленного челябинским режиссером Георгием Миллером, состоялась в 2004 году.

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