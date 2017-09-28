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Михаил Матвеев: "Мы готовы начать диалог с врио губернатора"

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 сентября, состоялась встреча врио губернатора Дмитрия Азарова с руководством губернской думы и лидерами парламентских фракций.

В ходе совещания был поднят вопрос, связанный с мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе ветеранов труда, работающих пенсионеров, а также льготного проезда на общественном транспорте. В частности, было принято решение о создании рабочей группы для решения вопроса по социальным льготам.

"Решение о создании рабочей группы - вполне конструктивное и взвешенное. Сейчас мы приостанавливаем все акции протеста по поводу отмены льгот. Главное сейчас - выйти на понятные сроки их возвращения", - считает депутат губернской думы Михаил Матвеев.

Он добавил, что сам этот процесс будет разбит на несколько этапов. По его мнению, на первом этапе должны быть отменены ограничения на количество поездок для пенсионеров в общественном транспорте.

"Сейчас мы говорим о готовности начать диалог с новым губернатором и новыми областными властям по этой теме с чистого листа, без конфронтации", - заявил он.

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