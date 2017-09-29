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Хоккей Спорт

"Ладья" проиграла второй матч "Тюменскому легиону" - 1:4

ТЮМЕНЬ. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 28 сентября, в очередном матче МХЛ "Ладья" в повторном матче встречалась с "Тюменским легионом".

По сравнению с первым матчем оба главных тренера произвели ряд перестановок в составах команд, места в воротах заняли голкиперы, отдыхавшие накануне.

На первый перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу хозяев: на 17-й минуте Егор Брютов открыл счет броском от синей линии.

В самом начале второго периода Григорий Воробьев удвоил преимущество тюменцев - 2:0. А к середине матча Александр Дзедаев и Сергей Арзамасцев довели счет до 4:0.

Но гости еще до второго перерыва отыграли одну шайбу усилиями Евгения Грошева - 4:1. В третьем периоде счет, несмотря на усилия соперников, не изменился.

1 и 2 октября тольяттинцы в гостях сыграют с лидером "Востока" - "Мамонтами Югры", сообщает официальный сайт клуба.

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