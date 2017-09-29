На реконструированном участке Московского шоссе запретят правые повороты

Сразу на нескольких перекрестках обновленной трассы приступили к установке дорожных знаков, запрещающих поворот направо. Водителям необходимо будет заранее планировать маршрут, съезжать с центральных полос Московского шоссе на дублеры и уже с них уходить на выбранные направления.
На этой неделе на пересечении Московского шоссе и ул. Димитрова автомобилисты заметили новые дорожные знаки, запрещающие поворот с полос основного движения направо. Чтобы не нарушать ПДД, водителям, выезжающим из города, пришлось проезжать перекресток прямо, уходить на дублер после Зои Космодемьянской и только на Ташкентской поворачивать направо, или же, развернувшись и снова доехав до Димитрова, совершать левый поворот, который здесь разрешен благодаря искусственному уширению проезжей части. Аналогичным образом выглядит ситуация и для тех, кто въезжает в город: теперь им приходится после светофора уходить на дублер, разворачиваться по Кировскому кольцу - и снова через дублер возвращаться на перекресток, чтобы выполнить левый поворот.
Как сообщили Волга Ньюс в ООО "Самаратрансстрой", ведущем реконструкцию Московского шоссе в рамках его подготовки к ЧМ-2018, чтобы подобных неудобств у автомобилистов возникало меньше и за нарушение правил им не выписывали стопки штрафов, стоит внимательно изучить новую схему движения на обновленном участке трассы.
"У нас есть утвержденная схема расположения светофоров, дорожных знаков и разметки, которую мы сейчас воплощаем, - рассказал Волга Ньюс руководитель проекта Алексей Зотов. - Могу сказать, что таких участков в ближайшее время будет больше. Знак, запрещающий поворот с основной дороги направо, будет установлен на перекрестке Московского шоссе и ул. Зои Космодемьянской, а на пересечении с Ташкентской вообще будет разрешено только движение прямо. Это делается для того, чтобы не затруднять движение автомобилей, выезжающих из города и въезжающих в город по основной трассе".
Таким образом, водителей, которым необходимо повернуть или развернуться на вышеуказанных участках, настоятельно просят заранее съезжать с основных полос. Если при движении из города вы хотите свернуть направо на Димитрова, то лучше всего уйти на дублер еще начала тоннеля, перед кольцом. Что же касается перекрестка с ул. Ташкентской, то здесь будет предусмотрено круговое движение. То есть, опять же, уйдя с дублера направо, можно развернуться через трамвайные пути, пересечь Московское шоссе и уйти дальше, в нужном направлении, или же, повторив маневр, через рельсы вернуться туда, откуда вы приехали.
Также в Самаратрансстрое добавляют, что большинство остановок общественного транспорта в ближайшее время перенесут на дублеры. Смысл такого решения тот же - чтобы не создавать дополнительных препятствий для основного потока машин. Речь идет об участке на протяжении от пр. Кирова и до выезда из Самары в районе Крутых Ключей, на всем его протяжении автобусы, троллейбусы и маршрутные такси будут преимущественно ходить по специально выделенным линиям. Исключением станут лишь остановочные объекты на ул. Ташкентской (ее перенесут за трамвайные пути), ул. Дальней, ул. Алма-Атинской, на Мехзаводе, после поста ДПС и в районе ЖК "Новая Самара", где дублеры не предусмотрены.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.