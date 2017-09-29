"Крылья Советов" не смогли доказать вину подрядчика в плохом состоянии поля

Фонд поддержки и развития футбола в Самарской области, возглавляемый финансовым директором ФК "Крылья Советов" Игорем Поваровым, не смог доказать вину московского ООО "Спортгазон" в плохом состоянии поля стадиона "Металлург", из-за которого пришлось переносить матчи.

ООО, входящее в группу компаний "Спортгазон", контролируемую консультантом РФС по футбольным полям Александром Ефремовым, перестилало газоны на "Металлурге" и базе "Крыльев" в 2012 г., а затем их обслуживало.

Стоимость работ не раскрывалась. По словам Виктора Развеева, занимавшего пост президента ПФК "Крылья Советов" до конца 2011 г., планировалось, что по смете "под ключ" поле на базе обошлось бы клубу в 32 млн руб., на стадионе - не более 34 млн.

Однако после реконструкции возникли проблемы с дренажной системой. Так, весной 2014 г. из-за плохого состояния поля были перенесены в другие города встречи с ЦСКА и "Тереком", а весной 2016 г. - с "Ростовом" и "Зенитом". "Качество поля на стадионе "Металлург" стало притчей во языцех", - заявлял Поваров.

В "Крыльях" причиной проблем назвали большой объем засыпки глины под травой, из-за чего со временем образовался глиняный "замок", который не давал уходить воде и нормально работать дренажу.

"Такое же отвратительное поле - и на тренировочной базе "Крыльев" на ул. Шушенской - там просто нет качественного газона", - отмечал председатель совета директоров ПФК "Крылья Советов", министр спорта Дмитрий Шляхтин.

Летом 2016 г. газон на "Металлурге" был перестелен.

Клуб попытался взыскать убытки со "Спортгазона" в досудебном порядке. Однако в это время компания через суд взыскала с Фонда поддержки и развития футбола более 1 млн руб. долга по двум договорам от января 2015 г. на агротехническое обслуживание.

В итоге в ноябре 2016 г. фонд обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к "Спортгазону" на 14,2 млн рублей. Впоследствии дело по подсудности передали в московский арбитраж.

Игорь Поваров, комментируя иск, заявлял, что в сумму вошла часть затрат на перестилание нового газона, а также прямые убытки по переносу домашних матчей в другие города. Также он говорил о возможности подачи второго иска - о взыскании косвенных убытков.

Однако, как следует из материалов суда, у фонда на эту сумму был контракт с АО "Компания Бамард" из Мытищ, перестилавшим газон.

Суд, рассматривая иск, посчитал, что невозможно установить связь между работами "Спортгазона" и плохим состоянием поля, так как не проводилась экспертиза. К тому же газон после его сдачи заказчику выдержал более 50 игр чемпионата России. Гарантийные же обязательства действовали два года и на момент обращения в суд давно истекли, как и срок исковой давности.

Ответчик при этом заявил, что причиной затопления поля могла стать неправильная эксплуатация дренажной системы, которую необходимо было чистить. Клуб же не представил доказательств, что выполнял необходимые работы по содержанию дренажа.

В итоге фонду было отказано в удовлетворении иска. Решение может быть обжаловано до 1 октября, но, судя по всему, клуб решил не продолжать тяжбу - жалобы в суде не зарегистрировано.

При этом клубу также пришлось потратиться на новый газон и на тренировочной базе. В феврале 2017 г. контракт на реконструкцию базы на почти 70 млн руб. был заключен с тем же "Бамардом".