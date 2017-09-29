В Самаре разработают проекты регенерации исторической среды

С 30 сентября по 14 октября в Самаре и Москве пройдет IX Международный стратегический форум "Рост городов и сохранение наследия вдоль евразийского коридора (Шелкового пути)". Главная тема - проблема исчезновения исторического города и пути ее решения.
В Самаре форум будет проходить на базе Технического университета, в Москве - в Высшей школе экономики. В ходе форума его участники разработают проекты регенерации исторической части города. С 30 сентября по 10 октября пройдет воркшоп для международных команд из зарубежных и российских университетов (интенсив, состоящий из лекций, дискуссий, городских исследований, проектных сессий), 12-13 октября состоится конференция, на которой представят разработанные во время воркшопа проекты. Заключительная сессия форума пройдет 14 октября в Москве, в Высшей школе урбанистики.
50 студентов, разделенных на шесть команд, займутся разработкой концепции регенерации и развития исторической среды для четырех территорий: набережная реки Самары и Стрелка, проект регенерации исторической застройки на примере 13 квартала, ул. Молодогвардейской, Хлебная площадь. Отдельная команда, состоящая из социологов, экономистов, юристов, предложит механизмы реализации архитектурно-градостроительных проектов.
Конференция включает презентацию разработанных концепций и научную часть в виде докладов.
Темы конференции:
- Город и глобальный мир: международная роль городов в системе Евразийского коридора ("Шелкового пути").
- Город и река: проблемы эффективного взаимодействия.
- Город и наследие: защита и эффективное использование исторического наследия как фактор, препятствующий деградации городов и стимулирующий их рост на основе пост-индустриальной модели.
- Город и агломерация: города как транспортно-логистические узлы, центры кластерной политики системы "Восток - Запад".
- Город и университет: консолидация ресурсов регионов, городов и университетов с целью создания высококачественной научной, пространственной, культурной и жилой среды.
Со 2 по 6 октября в рамках форума пройдет открытый лекторий, посвященный проблемам роста городов и сохранения наследия. Каждый день с 10:00 до 13:00 в Доме архитектора эксперты в области архитектуры, социологии и экономики будут читать лекции. Модератором лектория выступит Борис Грозовский. Вход свободный.
Последние комментарии
а заднюю часть ремонтировать не надо?там сейчас уже в куртках студенты замерзают,а зимой что?
Были семьёй на открытии. Нам очень понравилось. Кольцо приобрело потрясающий вид. Спасибо мастерам кудесникам! Столько споров было вокруг этой арки, но не зря деньги "всем миром" собирались)))))))) Пусть скромно, но барельефы решают!!!
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(
Николая с Юбилеем и хорошего просмотра Самарцам и гостям города.
Хорошее дело. Молодец Мишель, только из Франции и сразу в Самару!