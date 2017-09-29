В Самаре разработают проекты регенерации исторической среды

С 30 сентября по 14 октября в Самаре и Москве пройдет IX Международный стратегический форум "Рост городов и сохранение наследия вдоль евразийского коридора (Шелкового пути)". Главная тема - проблема исчезновения исторического города и пути ее решения.

В Самаре форум будет проходить на базе Технического университета, в Москве - в Высшей школе экономики. В ходе форума его участники разработают проекты регенерации исторической части города. С 30 сентября по 10 октября пройдет воркшоп для международных команд из зарубежных и российских университетов (интенсив, состоящий из лекций, дискуссий, городских исследований, проектных сессий), 12-13 октября состоится конференция, на которой представят разработанные во время воркшопа проекты. Заключительная сессия форума пройдет 14 октября в Москве, в Высшей школе урбанистики.

50 студентов, разделенных на шесть команд, займутся разработкой концепции регенерации и развития исторической среды для четырех территорий: набережная реки Самары и Стрелка, проект регенерации исторической застройки на примере 13 квартала, ул. Молодогвардейской, Хлебная площадь. Отдельная команда, состоящая из социологов, экономистов, юристов, предложит механизмы реализации архитектурно-градостроительных проектов.

Конференция включает презентацию разработанных концепций и научную часть в виде докладов.

Темы конференции:

Город и глобальный мир: международная роль городов в системе Евразийского коридора ("Шелкового пути"). Город и река: проблемы эффективного взаимодействия. Город и наследие: защита и эффективное использование исторического наследия как фактор, препятствующий деградации городов и стимулирующий их рост на основе пост-индустриальной модели. Город и агломерация: города как транспортно-логистические узлы, центры кластерной политики системы "Восток - Запад". Город и университет: консолидация ресурсов регионов, городов и университетов с целью создания высококачественной научной, пространственной, культурной и жилой среды.

Со 2 по 6 октября в рамках форума пройдет открытый лекторий, посвященный проблемам роста городов и сохранения наследия. Каждый день с 10:00 до 13:00 в Доме архитектора эксперты в области архитектуры, социологии и экономики будут читать лекции. Модератором лектория выступит Борис Грозовский. Вход свободный.