В детской библиотеке пройдет Неделя китайской культуры

В понедельник, 2 октября, в 14:00 в Самарской областной детской библиотеке начнется "Неделя китайской культуры".
Гости библиотеки получат возможность открыть для себя китайскую культуру во всем ее многообразии. Книги об истории, культуре и достопримечательностях далекой страны будут представлены на интерактивной выставке "Тайны Поднебесной".
Одно из древнейших китайских искусств - театр теней, читатели смогут попробовать себя в роли актеров необычного театра. Участники чайной церемонии познакомятся с одной из древнейших и интересных традиций Китая.
Все желающие смогут побывать на встрече с сотрудником клуба китайского языка Nihao, на различных мастер-классах, а также на показах мультфильмов и диафильмов по мотивам китайских сказок.
Последние комментарии
а заднюю часть ремонтировать не надо?там сейчас уже в куртках студенты замерзают,а зимой что?
Были семьёй на открытии. Нам очень понравилось. Кольцо приобрело потрясающий вид. Спасибо мастерам кудесникам! Столько споров было вокруг этой арки, но не зря деньги "всем миром" собирались)))))))) Пусть скромно, но барельефы решают!!!
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(
Николая с Юбилеем и хорошего просмотра Самарцам и гостям города.
Хорошее дело. Молодец Мишель, только из Франции и сразу в Самару!