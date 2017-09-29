В детской библиотеке пройдет Неделя китайской культуры

В понедельник, 2 октября, в 14:00 в Самарской областной детской библиотеке начнется "Неделя китайской культуры".

Гости библиотеки получат возможность открыть для себя китайскую культуру во всем ее многообразии. Книги об истории, культуре и достопримечательностях далекой страны будут представлены на интерактивной выставке "Тайны Поднебесной".

Одно из древнейших китайских искусств - театр теней, читатели смогут попробовать себя в роли актеров необычного театра. Участники чайной церемонии познакомятся с одной из древнейших и интересных традиций Китая.

Все желающие смогут побывать на встрече с сотрудником клуба китайского языка Nihao, на различных мастер-классах, а также на показах мультфильмов и диафильмов по мотивам китайских сказок.