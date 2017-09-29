Жилые дома Самары начнут получать отопление с 30 сентября

Подключение к теплу жилых домов на территории Самары начнется с 30 сентября, сообщает пресс-служба горадминистарции.

Напомним, еще до официального старта отопительного сезона подача тепла была организована в учреждения социальной сферы, требующие повышенного внимания.

По состоянию на утренние часы 29 сентября отапливаются уже 367 социальных объектов, в том числе медицинские учреждения обеспечены теплом на 46%, детские сады - на 41%. Отмечается, что речь идет об отдельно стоящих зданиях. Учреждения, которые расположены на первых этажах многоквартирных домов, подключат к теплу вместе со всем жилым фондом.

По информации департамента городского хозяйства и экологии Самары, согласно технологическим условиям, подача тепла будет происходить поэтапно. В течение двух недель со старта отопительного сезона тепло должно прийти во все жилые дома и социальные учреждения города. После чего будет открыта "горячая линия", куда горожане могут обращаться по вопросам теплоснабжения.

Телефоны "горячей линии" будут размещены дополнительно на официальных сайтах горадминистрации и профильного департамента.