Жилые дома Самары начнут получать отопление с 30 сентября

Подключение к теплу жилых домов на территории Самары начнется с 30 сентября, сообщает пресс-служба горадминистарции.
Напомним, еще до официального старта отопительного сезона подача тепла была организована в учреждения социальной сферы, требующие повышенного внимания.
По состоянию на утренние часы 29 сентября отапливаются уже 367 социальных объектов, в том числе медицинские учреждения обеспечены теплом на 46%, детские сады - на 41%. Отмечается, что речь идет об отдельно стоящих зданиях. Учреждения, которые расположены на первых этажах многоквартирных домов, подключат к теплу вместе со всем жилым фондом.
По информации департамента городского хозяйства и экологии Самары, согласно технологическим условиям, подача тепла будет происходить поэтапно. В течение двух недель со старта отопительного сезона тепло должно прийти во все жилые дома и социальные учреждения города. После чего будет открыта "горячая линия", куда горожане могут обращаться по вопросам теплоснабжения.
Телефоны "горячей линии" будут размещены дополнительно на официальных сайтах горадминистрации и профильного департамента.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.