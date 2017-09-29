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Образование Общество

Красноярский центр психологической помощи "Доверие" тесно работает со школами

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В каждом образовательном учреждении есть дети, требующие индивидуального подхода. Для них необходимо составлять программы с учетом их особенностей. В работе с этими детьми на помощь учителям приходят специалисты красноярского центра "Доверие".

Фото: Антон Сенько

В следующем году исполнится 20 лет с того момента, как в Красноярском районе начал свою деятельность центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Доверие". Все эти годы одним из ключевых направлений его работы является комплексная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Сочетание логопедических, психологических, педагогических и медицинских мероприятий позволяет повысить эффективность специального обучения, улучшить подготовку детей к школе и адаптацию к новым условиям при переходе в среднее и старшее звено. "Сегодня в Северо-Западном управлении под руководством О.М.Коковихина сформировалась система сетевого взаимодействия по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, - рассказывает директор ГБУ ЦППМСП "Доверие" О.Ю.Ерилова. - В Северо-Западном управлении существует годами сложившаяся система учреждений, а также опыт помощи и поддержки детей с ОВЗ в обучении. Координацию деятельности органов и организаций на уровне округа осуществляют специалисты центра "Доверие".

Все коррекционные программы разрабатываются в сотрудничестве с директорами школ и педагогами, которые ежедневно работают с детьми с ОВЗ.

Психологи, педагоги, логопеды и дефектологи "Доверия" по необходимости выезжают в образовательные учреждения. Дети с родителями посещают коррекционные занятия и в самом центре. Одним из показателей эффективной работы центра является участие его воспитанников в мероприятиях, олимпиадах и конкурсах, организованных для детей с ограниченными возможностями здоровья. Есть среди этих ребят и победители.

Освоение и внедрение в практику работы специалистов центра диагностических методов и приемов позволяет осуществлять мониторинг физического, психического и речевого развития детей, прослеживать динамику обучения, составлять индивидуальные образовательные маршруты детей. Программы, по которым занимаются с каждым ребенком индивидуально, корректируются в зависимости от его результатов. Такая работа "Доверия" в одной связке со всеми образовательными учреждениями способствует созданию благоприятных условий для обучения детей с разными вариантами ОВЗ. Показателем успешной совместной работы являются положительная динамика развития или снятие поставленного диагноза в процессе работы с ребенком.

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Последние комментарии

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

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Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

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