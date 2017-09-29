Красноярский детский сад проводит конкурсы окружного масштаба

Единственным сельским детским садом губернии, получившим статус региональной пилотной площадки художественно-эстетического развития детей, стал красноярский "Теремок".
Такой высокий статус детсад получил благодаря многолетней целенаправленной работе педагогов по художественно-эстетическому развитию воспитанников, которая приносит весомые результаты. Детские коллективы "Теремка" поражают своей музыкальностью, танцевальностью, литературностью. А картины юных художников выставляются целыми экспозициями не только в Самаре, но и в других городах страны, включая столицу. Своим богатым опытом по развитию творческих способностей детей педагоги детсада охотно делятся с коллегами на семинарах, практикумах, методических объединениях. Так, в мае текущего года проведен областной семинар "Развитие детской творческой инициативы дошкольников средствами изобразительной и музыкальной деятельности". Участниками семинара стали педагоги со всей губернии. Воспитатель по изобразительной деятельности С.С.Щеглова совместно с музыкальным руководителем О.И.Даниленко продемонстрировали интегрированные формы организации детской деятельности на занятии "Подводные жители". Воспитатель по хореографии Д.А.Меделяев провел мастер-класс "Танцуем вместе "Ча-ча-ча", а О.А.Глухова предложила вниманию коллег мастер-класс "Разнообразные приемы рисования".
"Работа в дошкольной образовательной организации - это возможность постоянно находиться в мире детства, - констатирует руководитель детского сада "Теремок" Л.С.Куликова. - И работают с нашими воспитанниками только те педагоги, кто по-настоящему любит этот мир. Мы гордимся тем, что это люди, которые постоянно подтверждают свой профессионализм на уровне области". Так, в 2016 году лауреатом областного конкурса "Воспитатель года" в номинации "Музыкальная палитра" стала руководитель "Теремка" О.И.Даниленко. А годом позже также в пятерке лучших воспитателей губернии оказалась педагог С.С.Щеглова.
Красноярский "Теремок" нередко и сам становится организатором различных окружных конкурсов. В мае С.С.Щеглова организовала первый окружной конкурс-выставку творческих работ "Край, в котором я живу…". У детей остались незабываемые впечатления о том, как они получали награды из рук известных самарских художников. Уже в третий раз в этом году детский сад будет проводить конкурс творческих проектов "За безопасность всей семьей". Участниками конкурса, целью которого является профилактика среди дошкольников несчастных случаев в повседневной жизни и в экстремальных ситуациях, становятся дети, родители и педагоги. Такая форма работы способствует сплочению семейных отношений и побуждает к сотрудничеству.
Последние комментарии
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!
Конец родному институту. Печально.
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.