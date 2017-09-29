Красноярский детский сад проводит конкурсы окружного масштаба

Единственным сельским детским садом губернии, получившим статус региональной пилотной площадки художественно-эстетического развития детей, стал красноярский "Теремок".

Такой высокий статус детсад получил благодаря многолетней целенаправленной работе педагогов по художественно-эстетическому развитию воспитанников, которая приносит весомые результаты. Детские коллективы "Теремка" поражают своей музыкальностью, танцевальностью, литературностью. А картины юных художников выставляются целыми экспозициями не только в Самаре, но и в других городах страны, включая столицу. Своим богатым опытом по развитию творческих способностей детей педагоги детсада охотно делятся с коллегами на семинарах, практикумах, методических объединениях. Так, в мае текущего года проведен областной семинар "Развитие детской творческой инициативы дошкольников средствами изобразительной и музыкальной деятельности". Участниками семинара стали педагоги со всей губернии. Воспитатель по изобразительной деятельности С.С.Щеглова совместно с музыкальным руководителем О.И.Даниленко продемонстрировали интегрированные формы организации детской деятельности на занятии "Подводные жители". Воспитатель по хореографии Д.А.Меделяев провел мастер-класс "Танцуем вместе "Ча-ча-ча", а О.А.Глухова предложила вниманию коллег мастер-класс "Разнообразные приемы рисования".

"Работа в дошкольной образовательной организации - это возможность постоянно находиться в мире детства, - констатирует руководитель детского сада "Теремок" Л.С.Куликова. - И работают с нашими воспитанниками только те педагоги, кто по-настоящему любит этот мир. Мы гордимся тем, что это люди, которые постоянно подтверждают свой профессионализм на уровне области". Так, в 2016 году лауреатом областного конкурса "Воспитатель года" в номинации "Музыкальная палитра" стала руководитель "Теремка" О.И.Даниленко. А годом позже также в пятерке лучших воспитателей губернии оказалась педагог С.С.Щеглова.

Красноярский "Теремок" нередко и сам становится организатором различных окружных конкурсов. В мае С.С.Щеглова организовала первый окружной конкурс-выставку творческих работ "Край, в котором я живу…". У детей остались незабываемые впечатления о том, как они получали награды из рук известных самарских художников. Уже в третий раз в этом году детский сад будет проводить конкурс творческих проектов "За безопасность всей семьей". Участниками конкурса, целью которого является профилактика среди дошкольников несчастных случаев в повседневной жизни и в экстремальных ситуациях, становятся дети, родители и педагоги. Такая форма работы способствует сплочению семейных отношений и побуждает к сотрудничеству.