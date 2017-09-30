Красноярские школьники побеждают в спортивных состязаниях

Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) является организатором и координатором всего образовательного пространства через интеграцию общего и дополнительного образования на территории Северо-Западного округа.

С 2002 года в Красноярском районе разработана и успешно реализуется технология управления здоровьесберегающим пространством. Методы работы дают свой ощутимый результат: красноярские ребята демонстрируют высокую физическую подготовку.

Уже спустя два года, работая в этом ключе, педагогический коллектив Красноярской ДЮСШ занял первое место в номинации "Сельские ДЮСШ" на Всероссийском смотре-конкурсе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. И вот уже семь лет в Красноярском районе реализуется общероссийский проект "Мини-футбол - в школу", благодаря чему у красноярских детей со 2 по 7 классы проводятся четыре урока физкультуры в неделю - два обычных и два урока по мини-футболу. Участием в этом проекте охвачены 45% школьников района, 153 класса.

Влияние дополнительных уроков физкультуры ярко прослеживается на результатах всероссийских соревнований "Президентские состязания". Среди сельских школ в Самарской области красноярским ребятам нет равных. В финальном этапе президентских состязаний участвовали ученики 8 "Б" класса Красноярской СОШ в количестве восьми человек. Собрали целую коллекцию наград: заняли командное второе место в многоборье, первое место в эстафете, третье в мини-футболе, а Ю.Макарова заняла первое место в личном многоборье. Школьники района становятся победителями и призерами соревнований по футболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, баскетболу, боксу, дзюдо, самбо, тяжелой атлетике и таких проектов, как "Золотая шайба" и "Лето с футбольным мячом".

Н.Н.Кузнецова, заведующая СП ДОД ДЮСШ с. Красный Яр:

- На нашей базе создан центр тестирования норм ГТО с I по VI ступени. В 2016 году мы заняли 4-е место в области по количеству обучающихся, сдававших нормы ГТО.