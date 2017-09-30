Красноярские школьники побеждают в спортивных состязаниях

Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) является организатором и координатором всего образовательного пространства через интеграцию общего и дополнительного образования на территории Северо-Западного округа.
С 2002 года в Красноярском районе разработана и успешно реализуется технология управления здоровьесберегающим пространством. Методы работы дают свой ощутимый результат: красноярские ребята демонстрируют высокую физическую подготовку.
Уже спустя два года, работая в этом ключе, педагогический коллектив Красноярской ДЮСШ занял первое место в номинации "Сельские ДЮСШ" на Всероссийском смотре-конкурсе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. И вот уже семь лет в Красноярском районе реализуется общероссийский проект "Мини-футбол - в школу", благодаря чему у красноярских детей со 2 по 7 классы проводятся четыре урока физкультуры в неделю - два обычных и два урока по мини-футболу. Участием в этом проекте охвачены 45% школьников района, 153 класса.
Влияние дополнительных уроков физкультуры ярко прослеживается на результатах всероссийских соревнований "Президентские состязания". Среди сельских школ в Самарской области красноярским ребятам нет равных. В финальном этапе президентских состязаний участвовали ученики 8 "Б" класса Красноярской СОШ в количестве восьми человек. Собрали целую коллекцию наград: заняли командное второе место в многоборье, первое место в эстафете, третье в мини-футболе, а Ю.Макарова заняла первое место в личном многоборье. Школьники района становятся победителями и призерами соревнований по футболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, баскетболу, боксу, дзюдо, самбо, тяжелой атлетике и таких проектов, как "Золотая шайба" и "Лето с футбольным мячом".
Н.Н.Кузнецова, заведующая СП ДОД ДЮСШ с. Красный Яр:
- На нашей базе создан центр тестирования норм ГТО с I по VI ступени. В 2016 году мы заняли 4-е место в области по количеству обучающихся, сдававших нормы ГТО.
Последние комментарии
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!
Конец родному институту. Печально.
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.