В Тольятти спасали ребенка, стоявшего в окне квартиры шестого этажа

В пятницу, 29 сентября, по предварительным данным, около четырех часов дня представители экстренных служб Тольятти съехались к одному из домов по Автозаводскому шоссе, где в открытом окне квартиры шестого этажа стоял ребенок, предположительно, в возрасте около шести лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Почему ребенок оказался в проеме окна и где в этот момент были его взрослые родственники пока неизвестно. По рассказам очевидцев, ребенка сняли с окна спасатели. И около 17:30 работа экстренных служб на месте происшествия закончилась.