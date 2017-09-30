В Тольятти спасали ребенка, стоявшего в окне квартиры шестого этажа

В пятницу, 29 сентября, по предварительным данным, около четырех часов дня представители экстренных служб Тольятти съехались к одному из домов по Автозаводскому шоссе, где в открытом окне квартиры шестого этажа стоял ребенок, предположительно, в возрасте около шести лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Почему ребенок оказался в проеме окна и где в этот момент были его взрослые родственники пока неизвестно. По рассказам очевидцев, ребенка сняли с окна спасатели. И около 17:30 работа экстренных служб на месте происшествия закончилась.
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Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат