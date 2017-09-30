Два человека погибли в ДТП на пр. Кирова в Самаре

В пятницу, 29 сентября, в Самаре произошло ДТП, участником которого стал 22-летний водитель автомобиля Ford Focus, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, примерно в 20:30 во время движения по пр. Кирова он сбил у дома № 419 47-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. От удара пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него наехал водитель автомобиля Lada Priora. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия
Позже в машине " скорой помощи" скончался 41-летний водитель отечественного автомобиля.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше