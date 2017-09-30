Два человека погибли в ДТП на пр. Кирова в Самаре

В пятницу, 29 сентября, в Самаре произошло ДТП, участником которого стал 22-летний водитель автомобиля Ford Focus, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, примерно в 20:30 во время движения по пр. Кирова он сбил у дома № 419 47-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. От удара пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него наехал водитель автомобиля Lada Priora. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия

Позже в машине " скорой помощи" скончался 41-летний водитель отечественного автомобиля.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.