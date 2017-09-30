В Самару с лекцией приедет заведующий отделом в Третьяковской галерее

В пятницу, 6 октября, в галерее "Виктория" выступит с лекцией заведующий Отделом новейших течений Третьяковской галереи Кирилл Светляков.

На лекции кандидата искусствоведения, куратора и заведующего Отделом новейших течений Третьяковской галереи пойдет речь о статусе и восприятии произведений искусства в контексте современных музеев, выставок и постиндустриальной культуры в целом.

На современном этапе экономизации всех сфер человеческой деятельности вопрос об автономии искусства по прежнему остается актуальным, и можно говорить о ситуации утраты автономии искусства и утраты представлений о "чистом" или "свободном искусстве", которые возникли в период формирования буржуазной культуры на рубеже XVIII–XIX веков. И если искусство больше не существует по своим законам, то по каким законам оно существует?

Лекция начнется в 19.00, вход 200 рублей (100 рублей льготный).