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Преступления Происшествия

В Самаре задержан житель Калужской области, находившийся в федеральном розыске

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Осужденного, находившегося в федеральном розыске, задержали сотрудники Росгвардии, патрулировавшие Самарский район областного центра.

Следовавший по улице Садовой экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, который попытался скрыться при виде служебного автомобиля.

Стражи правопорядка решили узнать причины такого странного поведения и остановили гражданина. Установив его личность, сотрудники Росгвардии выяснили, что 36-летний житель Калужской области в мае текущего года объявлен в федеральный розыск. Управление ФСИН по Калужской области разыскивало его как осужденного за кражу, который не прибыл к месту, указанному в предписании.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя. В дальнейшем он был передан инициатору розыска, сообщает пресс-служба ведомства. 

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Последние комментарии

опсм опсм 29 сентября 2017 06:54 Родителей девочек, издевавшихся над котенком, оштрафовали за плохое воспитание детей

это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.

Вася Иванов 10 сентября 2017 18:07 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы

Олег Марфин 26 августа 2017 11:03 За одни дежурные сутки в Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли две кражи велосипедов

Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.

Тамара Матузкова 24 августа 2017 10:43 По делу Сергея Рубакова прошли обыски у двух высокопоставленных чиновников мэрии

Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.

Наталья Маулина (Бегуненко) 22 августа 2017 14:54 Котенок, которого мучили кинельские живодерки, выжил

Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.

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