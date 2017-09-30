В Самаре задержан житель Калужской области, находившийся в федеральном розыске

Осужденного, находившегося в федеральном розыске, задержали сотрудники Росгвардии, патрулировавшие Самарский район областного центра.

Следовавший по улице Садовой экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, который попытался скрыться при виде служебного автомобиля.

Стражи правопорядка решили узнать причины такого странного поведения и остановили гражданина. Установив его личность, сотрудники Росгвардии выяснили, что 36-летний житель Калужской области в мае текущего года объявлен в федеральный розыск. Управление ФСИН по Калужской области разыскивало его как осужденного за кражу, который не прибыл к месту, указанному в предписании.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя. В дальнейшем он был передан инициатору розыска, сообщает пресс-служба ведомства.