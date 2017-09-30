В Самаре на автоледи заведено уголовное дело за пьяное вождение

В Промышленном районе Самары инспекторы ДПС за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль Lada Priora под управлением 31-летней местной жительницы. При общении полицейские заметили, что от женщины исходит резкий запах алкоголя, и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что она ответила отказом.

В ходе дальнейшего разбирательства отрудники органов внутренних дел установили, что в марте текущего года автолюбительница уже была судима за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

По признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", в отношении нарушительницы закона возбуждено очередное уголовное дело.

Теперь ей может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.