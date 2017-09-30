Трижды судимая самарчанка украла у своей матери планшет

В полицию Самары обратилась 67-летняя жительница местная жительница, которая сообщила о том, что у нее из квартиры, расположенной на ул. Строителей, пропал планшетный компьютер.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу сотрудники полиции опросили заявительницу и выяснили период пропажи гаджета, а также приметы похищенного имущества. Из слов пенсионерки следовало, что посторонние в квартиру не заходили, а кроме заявительницы в квартире проживала ее 39-летняя дочь. В результате осмотра места происшествия сотрудники правоохранительных органов следов взлома двери или окон не обнаружили.

В ходе проведения оперативных мероприятий появились основания подозревать в совершении преступления дочь потерпевшей. По имеющимся у сотрудников уголовного розыска данным, женщина нигде не работала, и ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи, грабежа, а также за причастность к незаконному обороту наркотиков.

Сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее. Подозреваемая созналась в совершении преступления и сообщила полицейским, что похищенный гаджет успела продать, а вырученные деньги потратить.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело, сообщает облГлавк.