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Преступления Происшествия

Трижды судимая самарчанка украла у своей матери планшет

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Самары обратилась 67-летняя жительница местная жительница, которая сообщила о том, что у нее из квартиры, расположенной на ул. Строителей, пропал планшетный компьютер.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу сотрудники полиции опросили заявительницу и выяснили период пропажи гаджета, а также приметы похищенного имущества. Из слов пенсионерки следовало, что посторонние в квартиру не заходили, а кроме заявительницы в квартире проживала ее 39-летняя дочь. В результате осмотра места происшествия сотрудники правоохранительных органов следов взлома двери или окон не обнаружили.

В ходе проведения оперативных мероприятий появились основания подозревать в совершении преступления дочь потерпевшей. По имеющимся у сотрудников уголовного розыска данным, женщина нигде не работала, и ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи, грабежа, а также за причастность к незаконному обороту наркотиков.

Сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее. Подозреваемая созналась в совершении преступления и сообщила полицейским, что похищенный гаджет успела продать, а вырученные деньги потратить.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело, сообщает облГлавк. 

Гид потребителя

Последние комментарии

опсм опсм 29 сентября 2017 06:54 Родителей девочек, издевавшихся над котенком, оштрафовали за плохое воспитание детей

это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.

Вася Иванов 10 сентября 2017 18:07 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы

Олег Марфин 26 августа 2017 11:03 За одни дежурные сутки в Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли две кражи велосипедов

Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.

Тамара Матузкова 24 августа 2017 10:43 По делу Сергея Рубакова прошли обыски у двух высокопоставленных чиновников мэрии

Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.

Наталья Маулина (Бегуненко) 22 августа 2017 14:54 Котенок, которого мучили кинельские живодерки, выжил

Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.

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