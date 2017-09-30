Пьяный водитель иномарки, проехавший на красный свет, насмерть сбил пешехода и скрылся

В пятницу, 29 сентября, в 23:10, по предварительным данным сотрудников самарской ГИБДД, 30-летний водитель Citroen, двигаясь по пр. Металлургов со стороны ул. Юбилейной в направлении ул. Каховской напротив дома 4 по пр. Металлургов проследовал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода-мужчину, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места ДТП.
Водителя иномарки задержали полицейские. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия, личность погибшего в настоящее время устанавливается. По данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель иномарки находился в состоянии опьянения.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше