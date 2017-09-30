Пьяный водитель иномарки, проехавший на красный свет, насмерть сбил пешехода и скрылся

В пятницу, 29 сентября, в 23:10, по предварительным данным сотрудников самарской ГИБДД, 30-летний водитель Citroen, двигаясь по пр. Металлургов со стороны ул. Юбилейной в направлении ул. Каховской напротив дома 4 по пр. Металлургов проследовал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода-мужчину, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места ДТП.

Водителя иномарки задержали полицейские. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия, личность погибшего в настоящее время устанавливается. По данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель иномарки находился в состоянии опьянения.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.