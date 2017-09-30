Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в Пекине разгромила американку Лорен Дэвис со счетом 6:1, 6:1, пишет championat.com.
26-летняя уроженка Самары, занимающая 19-е место в рейтинге WТА, на выход в следующий раунд затратила всего 57 минут. Анастасия дважды подала навылет, сделала 6 двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 8 и не проиграла ни гейма на своей подаче. Лорен исполнила 1 эйс при 3 двойных.
За выход в третий круг Павлюченкова поспорит либо с датчанкой Каролиной Возняцки (5), либо с китаянкой Ван Цян.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!