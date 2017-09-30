Дмитрий Азаров поздравил "Крылья Советов" с победой над "Зенитом-2"

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил матч ФНЛ "Крылья Советов" - "Зенит-2" (1:0), прошедший в субботу, 30 сентября.
После матча глава региона позвонил главному тренеру самарского клуба Андрею Тихонову и поздравил его с победой. Дмитрий Азаров и Андрей Тихонов также договорились в ближайшее время провести рабочую встречу, на которой планируется обсудить планы развития клуба.
Последние комментарии
Если уж брать иносранцев, то уж не белорусов же! Или Серёге скучно?
Ждём-не дождёмся ответного визита
Надеюсь, мы и наши полицейские достойно встретим оренбургских фанатов во время ответного визита! Очень надеюсь.
зря!
опять- виноваты все, а крайних нет !!!