При падении с тропы на горе Барсук мужчина получил серьезные травмы

В субботу, 30 сентября, при падении с горной тропы на горе Барсук переломы ребер и множественные ушибы получил 31-летний мужчина, сообщили в ПСС по Самарской области.
Пострадавший находился в тяжелом состоянии, ему требовалась срочная госпитализация, и в 17:56 для оказания ему помощи к месту происшествия на катере выехали специалисты поисково-спасательного подразделения "Красная Глинка".
Сотрудники чрезвычайной службы обнаружили пострадавшего, погрузили его на борт спасательного судна и доставили на территорию спасательной станции.
В 18:45 мужчину передали врачам скорой медицинской помощи.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат