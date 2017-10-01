При падении с тропы на горе Барсук мужчина получил серьезные травмы

В субботу, 30 сентября, при падении с горной тропы на горе Барсук переломы ребер и множественные ушибы получил 31-летний мужчина, сообщили в ПСС по Самарской области.

Пострадавший находился в тяжелом состоянии, ему требовалась срочная госпитализация, и в 17:56 для оказания ему помощи к месту происшествия на катере выехали специалисты поисково-спасательного подразделения "Красная Глинка".

Сотрудники чрезвычайной службы обнаружили пострадавшего, погрузили его на борт спасательного судна и доставили на территорию спасательной станции.

В 18:45 мужчину передали врачам скорой медицинской помощи.