Врачи "скорой помощи" Тольятти спасали двухмесячную девочку

В субботу, 30 сентября, в седьмом часу вечера в одной из квартир по ул. 70-летия Октября в Автозаводском районе при падении с дивана ударилась головой двухмесячная девочка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Для пострадавшей малышки была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали ей помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.
Предположительно, у девочки было подозрение на сотрясение головного мозга.
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Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат