Врачи "скорой помощи" Тольятти спасали двухмесячную девочку

В субботу, 30 сентября, в седьмом часу вечера в одной из квартир по ул. 70-летия Октября в Автозаводском районе при падении с дивана ударилась головой двухмесячная девочка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшей малышки была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали ей помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.

Предположительно, у девочки было подозрение на сотрясение головного мозга.



