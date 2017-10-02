В Самаре парня судят за то, что заступился за девушку

В Промышленном районном суде Самары рассматривают дело о причинении тяжких травм. На скамье подсудимых - 27-летний Сергей Пушкин.
8 апреля 2017 г. молодой человек подрался со своим другом Александром.
В тот вечер шестеро друзей пили пиво дома у Пушкина, в компании были три парня и три девушки. Одна из них, Мария, и стала камнем преткновения.
Александр оказывал Марии повышенные знаки внимания, но девушка ухаживаний не оценила, и когда он собрался уходить, не пошла с ним, а осталась в компании.
Примерно через полчаса Александр вернулся. По словам Сергея, как только он открыл дверь, "друг" ударил его так сильно, что он упал. А когда Сергей смог встать на ноги, уже он набросился с кулаками на Александра. Потеряв голову, он бил его руками и ногами, после чего выбросил вон из своей квартиры.
Вернулся Александр в ту ночь в квартиру к Пушкину и в третий раз, но уже с полицейскими.
Им он рассказал иную историю: якобы он ничем Сергея Пушкина не провоцировал, а тот ни с того ни с сего набросился на него с кулаками.
Именно эта трактовка произошедшего легла в основу уголовного дела. Тем более что медэкспертиза показала: у Александра сломаны три ребра, причем со смещением, да так, что было повреждено легкое и возник пневмоторакс.
Интересно, что во время следствия потерпевший признавал, что в тот вечер был сильно пьян.
А по словам адвоката Пушкина Александра Колесникова, в суде потерпевший и вовсе начал говорить, что били его двое: Сергей Пушкин и его друг Иван.
"В настоящее время идет судебное следствие, допрашиваются свидетели, - сообщила старший помощник прокурора Промышленного района Юлия Заикина. - Подсудимому обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы".
Последние комментарии
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?