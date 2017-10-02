В Самаре парня судят за то, что заступился за девушку

В Промышленном районном суде Самары рассматривают дело о причинении тяжких травм. На скамье подсудимых - 27-летний Сергей Пушкин.

8 апреля 2017 г. молодой человек подрался со своим другом Александром.

В тот вечер шестеро друзей пили пиво дома у Пушкина, в компании были три парня и три девушки. Одна из них, Мария, и стала камнем преткновения.

Александр оказывал Марии повышенные знаки внимания, но девушка ухаживаний не оценила, и когда он собрался уходить, не пошла с ним, а осталась в компании.

Примерно через полчаса Александр вернулся. По словам Сергея, как только он открыл дверь, "друг" ударил его так сильно, что он упал. А когда Сергей смог встать на ноги, уже он набросился с кулаками на Александра. Потеряв голову, он бил его руками и ногами, после чего выбросил вон из своей квартиры.

Вернулся Александр в ту ночь в квартиру к Пушкину и в третий раз, но уже с полицейскими.

Им он рассказал иную историю: якобы он ничем Сергея Пушкина не провоцировал, а тот ни с того ни с сего набросился на него с кулаками.

Именно эта трактовка произошедшего легла в основу уголовного дела. Тем более что медэкспертиза показала: у Александра сломаны три ребра, причем со смещением, да так, что было повреждено легкое и возник пневмоторакс.

Интересно, что во время следствия потерпевший признавал, что в тот вечер был сильно пьян.

А по словам адвоката Пушкина Александра Колесникова, в суде потерпевший и вовсе начал говорить, что били его двое: Сергей Пушкин и его друг Иван.

"В настоящее время идет судебное следствие, допрашиваются свидетели, - сообщила старший помощник прокурора Промышленного района Юлия Заикина. - Подсудимому обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы".