В самолете, тонувшем у "Ладьи", не было необходимых документов

Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом с гидросамолетом, произошедшим в Самаре. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Напомним, 2 октября сотрудники поисково-спасательной службы Самарской области не позволили утонуть гидросамолету Borey. Когда машина находилась в акватории Волги напротив четвертой очереди набережной, винт прорезал носовую часть судна, после чего оно начало дрейфовать по течению.
Два человека, находившиеся в тот момент в самолете, не пострадали, судно отбуксировали на берег. Пассажиром судна оказался гражданин Швейцарии.
На месте происшествия работают помощник Куйбышевского транспортного прокурора, следственная группа, специалист Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ПФО Ространснадзора.
При проверке выяснилось, что в региональный орган ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" от организатора полета не поступало уведомление о планируемом полете и маршруте. Также на борту и у пилота не было документов на воздушное судно и бумаг, дающих право на его пилотирование.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат