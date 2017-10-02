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В самолете, тонувшем у "Ладьи", не было необходимых документов

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом с гидросамолетом, произошедшим в Самаре. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Напомним, 2 октября сотрудники поисково-спасательной службы Самарской области не позволили утонуть гидросамолету Borey. Когда машина находилась в акватории Волги напротив четвертой очереди набережной, винт прорезал носовую часть судна, после чего оно начало дрейфовать по течению.

Два человека, находившиеся в тот момент в самолете, не пострадали, судно отбуксировали на берег. Пассажиром судна оказался гражданин Швейцарии.

На месте происшествия работают помощник Куйбышевского транспортного прокурора, следственная группа, специалист Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ПФО Ространснадзора.

При проверке выяснилось, что в региональный орган ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" от организатора полета не поступало уведомление о планируемом полете и маршруте. Также на борту и у пилота не было документов на воздушное судно и бумаг, дающих право на его пилотирование.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.

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