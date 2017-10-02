16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Кроссе Наций" участвовало более 15 тыс. жителей региона Жителей региона приглашают на "Кросс Нации" - 2017 На лыжной базе "Чайка" прошел фестиваль скандинавской ходьбы "Золотые Жигули" Почти 2000 спортсменов приняли участие в первом легкоатлетическом марафоне на кубок главы Самары В Самаре состоится первый легкоатлетический марафон на Кубок главы города

Массовый спорт Спорт

Команда Самарской области вошла в десятку лучших Спартакиады пенсионеров России

ПЕНЗА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати

В Пенз, с 29 сентября по 1 октября состоялись финальные соревнования IV Спартакиады пенсионеров России.

В них участвовали команды из 70 регионов РФ, а также представители Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Сербии, Финляндии и Чехии. В общекомандном зачете Самарская область заняла 7-е место.

Спартакиада пенсионеров России проводится с 2014 года Министерством спорта РФ совместно с Союзом пенсионеров России с целью популяризации спорта среди лиц старшего возраста.  В соревнованиях участвуют мужчины старше 60 лет и  женщины старше 55 лет. Спартакиада проходит в три этапа: муниципальный, региональный и финал, где выступают сборные команды субъектов РФ.  В нынешнем году финал Спартакиады стал рекордным по количеству участников - более 600 спортсменов. Пенсионеры состязались в шести дисциплинах: легкоатлетический кросс, плавание, пулевая стрельба, шахматы, настольный теннис и комбинированная эстафета.

Среди самарских участников наиболее высокий результат показал Анатолий Сидоров, занявший 1 место в шахматах. Вера Засыпалова в том же виде спорта стала 6-й. У Валентины Малоземлиной 9-е место в пулевой стрельбе. В настольном теннисе Александр Кучиков был 13-м. Ирина Стрельникова финишировала 16-й в плавании. В соревнованиях также участвовали Олег Тарасов, Татьяна Удалова и Виктор Бородин. В общекомандном зачете Самарская область заняла 7-е место. Победителем Спартакиады стала команда Пензенской области. Второе место - у Архангельской области, третьи - Республика Бурятия, сообщает министерство спорта Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 29 апреля 2015 06:54 В Самаре прошел фестиваль "Открытие летнего велосезона"

Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.

М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.

Thought Mind 06 декабря 2014 19:31 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?

Максим Ромашов 12 апреля 2013 16:16 Николай Меркушкин: "В Самаре должно быть как минимум 12 ледовых площадок"

Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.

Дмитрий Гр 04 марта 2013 09:26 В Самаре состоялся финальный этап турнира по мини-футболу "Дружба народов"

финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.

Фото на сайте

В "Кроссе Наций" участвовали более 15 тыс. жителей региона

В "Кроссе Наций" участвовали более 15 тыс. жителей региона

На лыжной базе "Чайка" прошел фестиваль скандинавской ходьбы "Золотые Жигули"

На лыжной базе "Чайка" прошел фестиваль скандинавской ходьбы "Золотые Жигули"

Военно-спортивная игра "Гонка Героев"

Военно-спортивная игра "Гонка Героев"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5