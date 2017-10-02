Команда Самарской области вошла в десятку лучших Спартакиады пенсионеров России

В Пенз, с 29 сентября по 1 октября состоялись финальные соревнования IV Спартакиады пенсионеров России.
В них участвовали команды из 70 регионов РФ, а также представители Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Сербии, Финляндии и Чехии. В общекомандном зачете Самарская область заняла 7-е место.
Спартакиада пенсионеров России проводится с 2014 года Министерством спорта РФ совместно с Союзом пенсионеров России с целью популяризации спорта среди лиц старшего возраста. В соревнованиях участвуют мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Спартакиада проходит в три этапа: муниципальный, региональный и финал, где выступают сборные команды субъектов РФ. В нынешнем году финал Спартакиады стал рекордным по количеству участников - более 600 спортсменов. Пенсионеры состязались в шести дисциплинах: легкоатлетический кросс, плавание, пулевая стрельба, шахматы, настольный теннис и комбинированная эстафета.
Среди самарских участников наиболее высокий результат показал Анатолий Сидоров, занявший 1 место в шахматах. Вера Засыпалова в том же виде спорта стала 6-й. У Валентины Малоземлиной 9-е место в пулевой стрельбе. В настольном теннисе Александр Кучиков был 13-м. Ирина Стрельникова финишировала 16-й в плавании. В соревнованиях также участвовали Олег Тарасов, Татьяна Удалова и Виктор Бородин. В общекомандном зачете Самарская область заняла 7-е место. Победителем Спартакиады стала команда Пензенской области. Второе место - у Архангельской области, третьи - Республика Бурятия, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.