Команда Самарской области вошла в десятку лучших Спартакиады пенсионеров России

В Пенз, с 29 сентября по 1 октября состоялись финальные соревнования IV Спартакиады пенсионеров России.

В них участвовали команды из 70 регионов РФ, а также представители Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Сербии, Финляндии и Чехии. В общекомандном зачете Самарская область заняла 7-е место.

Спартакиада пенсионеров России проводится с 2014 года Министерством спорта РФ совместно с Союзом пенсионеров России с целью популяризации спорта среди лиц старшего возраста. В соревнованиях участвуют мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Спартакиада проходит в три этапа: муниципальный, региональный и финал, где выступают сборные команды субъектов РФ. В нынешнем году финал Спартакиады стал рекордным по количеству участников - более 600 спортсменов. Пенсионеры состязались в шести дисциплинах: легкоатлетический кросс, плавание, пулевая стрельба, шахматы, настольный теннис и комбинированная эстафета.

Среди самарских участников наиболее высокий результат показал Анатолий Сидоров, занявший 1 место в шахматах. Вера Засыпалова в том же виде спорта стала 6-й. У Валентины Малоземлиной 9-е место в пулевой стрельбе. В настольном теннисе Александр Кучиков был 13-м. Ирина Стрельникова финишировала 16-й в плавании. В соревнованиях также участвовали Олег Тарасов, Татьяна Удалова и Виктор Бородин. В общекомандном зачете Самарская область заняла 7-е место. Победителем Спартакиады стала команда Пензенской области. Второе место - у Архангельской области, третьи - Республика Бурятия, сообщает министерство спорта Самарской области.