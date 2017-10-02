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Олимпийские Спорт

Самарский гребец Максим Телицын завоевал "серебро" чемпионата мира

САРАСОТА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В США (Сарасота, штат Флорида) завершился чемпионат мира по академической гребле. В соревнованиях принимали участие более 900 спортсмен. В составе сборной России серебряным призером стал самарец Максим Телицын.

На чемпионате разыгрывались медали в 21 дисциплине, сборная РФ была представлена в 10 классах лодок. Самарский гребец Максим Телицын (ШВСМ № 1, тренер — Дмитрий Стрельцов) выступал в мужской безрульной четверке легкого веса.

По ходу финального заезда российские гребцы (Максим Телицын, Александр Богдашин, Александр Чаукин, Алексей Викулин) были четвертыми, но на заключительных 500 метрах они смогли сделать мощный рывок, финишировав на втором месте (06:01.910 секунды). Победу одержали итальянцы (05:59.600), "бронза" у Германии (06:03.370).

Максим Телицын в августе этого года завоевал две золотые медали чемпионата России, а в конце мая выиграл чемпионат Европы, сообщает министерство спорта Самарской области.

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