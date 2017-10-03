БК "Самара" разгромил московский МБА - 101:71

В понедельник, 2 октября, в очередном матче баскетбольной Суперлиги "Самара" на своем паркете принимала московский МБА.

Церемония открытия первого в сезоне официального домашнего матча, на которой с приветствием к спортсменам и болельщикам выступил ВРИО губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, настроила команду на нужный лад. Две с половиной минуты сыграли соперники — а москвичам уже понадобился тайм-аут: хозяева повели 9:2. Солировал Евгений Фидий, набравший за этот отрезок 6 очков. Пауза гостям не помогла: еще полторы минуты — и 15:2 после быстрого отрыва и данка от Алексея Чиликина. К концу седьмой минуты игры гости использовали уже оба своих тайм-аута — "Самара" же продолжала наращивать преимущество: 24:2 после очередной трехи Алексея Чиликина.

Только после этого игроки МБА сумели реализовать несколько атак, заставив и Игоря Грачева запросить минутный перерыв. Завершали стартовую десятиминутку команды уже при более "приличном" счете — 25:13. Во втором отрезке игра стала равной. Москвичи сразу же ответили на рывок хозяев 6:0, и даже сократили разницу до 8 очков (31:23). Но этот довольно неприятный счет продержался недолго: "Самара" соорудила еще один рывок, более впечатляющий (10:0), вновь оторвавшись на комфортную дистанцию.

Но, видимо, большой перерыв, на который они уходили, имея "+14" (48:34), несколько остудил самарцев. Даже 5 очков от неудержимого Евгения Фидия не могли встряхнуть команду: за три минуты москвичи снова подобрались на 8 очков (53:45). Две подряд трехи от включившегося в снайперскую гонку Алексея Голяхова пришлись очень кстати: благодаря им к середине третьего периода на табло вновь горели беззаботные "65:48". На это у МБА ответа уже не нашлось — заключительную десятиминутку "Самара" начинала при "+21" (74:53).

Надежды гостей, на старте периода дважды попавших издали, разбил Алексей Чиликин: попросту отказываясь промахиваться, он наколотил за три минуты 10 очков — 89:71 за пять минут до завершения матча. За минуту до финальной сирены "МТЛ Арена" взревела от восторга: едва появившийся на паркете Филипп Стойко попал со средней и "выбил сотню" — 101:71.

Следующий свой матч "Самара" проведет 5 октября: в "МТЛ Арене" она примет "Химки-Подмосковье", сообщает официальный сайт клуба.