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Архитектура Культура

В Самаре отреставрируют дореволюционное здание Соколовской богадельни

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце недели, 6 октября, будут подведены итоги аукциона на проведение капитального ремонта (реставрации) здания "Соколовской богадельни с домовой церковью святых апостолов Иакова и Иоанна", расположенного на ул. Мичурина, 2 /ул. Чкалова, 98.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Здание было построено в начале XX века и является объектом культурного наследия в части главных фасадов. Сейчас там располагается ФКУ Управление по конвоированию УФСИН России по Самарской области.

Начальная максимальная стоимость контракта — 8 млн рублей.

В рамках контракта подрядчику предстоит отреставрировать поврежденные поверхности кирпичной кладки и архитектурные элементы, а также воссоздать штукатурные фасады.

Гид потребителя

Последние комментарии

А ****** 28 сентября 2017 14:54 В Самаре отреставрируют музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова

а заднюю часть ремонтировать не надо?там сейчас уже в куртках студенты замерзают,а зимой что?

Spacee Hurricane 21 сентября 2017 07:07 В Новокуйбышевске появилась 15-метровая арка с уникальными барельефами

Были семьёй на открытии. Нам очень понравилось. Кольцо приобрело потрясающий вид. Спасибо мастерам кудесникам! Столько споров было вокруг этой арки, но не зря деньги "всем миром" собирались)))))))) Пусть скромно, но барельефы решают!!!

Андрей Кирьянов 04 сентября 2017 17:15 В центре Самары появился новый необычный арт-объект

Оригинально смотрится! Главное вовремя выставить охрану, т.к. сборщики цвет металлов не дремлют!:)

Dmitry Lakotsenin 24 августа 2017 11:56 Лицевой фасад и кровлю дореволюционного Дома Васильева отреставрируют за четыре месяца

Ну и кто подрядчик? Очередной Варяг?

Dmitry Lakotsenin 11 августа 2017 07:30 В Самаре отреставрируют барельефы на здании бывшего ресторана "Аквариум"

Посмотрим, кто будет заниматься объектом.

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