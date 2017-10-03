В Самаре отреставрируют дореволюционное здание Соколовской богадельни

В конце недели, 6 октября, будут подведены итоги аукциона на проведение капитального ремонта (реставрации) здания "Соколовской богадельни с домовой церковью святых апостолов Иакова и Иоанна", расположенного на ул. Мичурина, 2 /ул. Чкалова, 98.
Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Здание было построено в начале XX века и является объектом культурного наследия в части главных фасадов. Сейчас там располагается ФКУ Управление по конвоированию УФСИН России по Самарской области.
Начальная максимальная стоимость контракта — 8 млн рублей.
В рамках контракта подрядчику предстоит отреставрировать поврежденные поверхности кирпичной кладки и архитектурные элементы, а также воссоздать штукатурные фасады.
Последние комментарии
а заднюю часть ремонтировать не надо?там сейчас уже в куртках студенты замерзают,а зимой что?
Были семьёй на открытии. Нам очень понравилось. Кольцо приобрело потрясающий вид. Спасибо мастерам кудесникам! Столько споров было вокруг этой арки, но не зря деньги "всем миром" собирались)))))))) Пусть скромно, но барельефы решают!!!
Оригинально смотрится! Главное вовремя выставить охрану, т.к. сборщики цвет металлов не дремлют!:)
Ну и кто подрядчик? Очередной Варяг?
Посмотрим, кто будет заниматься объектом.