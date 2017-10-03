В Самаре отреставрируют дореволюционное здание Соколовской богадельни

В конце недели, 6 октября, будут подведены итоги аукциона на проведение капитального ремонта (реставрации) здания "Соколовской богадельни с домовой церковью святых апостолов Иакова и Иоанна", расположенного на ул. Мичурина, 2 /ул. Чкалова, 98.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Здание было построено в начале XX века и является объектом культурного наследия в части главных фасадов. Сейчас там располагается ФКУ Управление по конвоированию УФСИН России по Самарской области.

Начальная максимальная стоимость контракта — 8 млн рублей.

В рамках контракта подрядчику предстоит отреставрировать поврежденные поверхности кирпичной кладки и архитектурные элементы, а также воссоздать штукатурные фасады.