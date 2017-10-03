Дарья Касаткина обыграла Лару Арруабаррену во втором круге турнира в Пекине

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина пробилась в третий круг турнира в Пекине, в двух партиях обыграв представительницу Испании Лару Арруабаррену со счетом 6:4, 7:5, сообщает championat.com.
Продолжительность поединка составила 1 час 35 минут. Дарья совершила три двойные ошибки и реализовала семь из 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы ни одной двойной ошибки и пять брейков.
За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Касаткина поспорит с победительницей матча Чжан Шуай (Китай) — Агнешка Радваньска (Польша).
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!