Дарья Касаткина обыграла Лару Арруабаррену во втором круге турнира в Пекине

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина пробилась в третий круг турнира в Пекине, в двух партиях обыграв представительницу Испании Лару Арруабаррену со счетом 6:4, 7:5, сообщает championat.com.

Продолжительность поединка составила 1 час 35 минут. Дарья совершила три двойные ошибки и реализовала семь из 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы ни одной двойной ошибки и пять брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Касаткина поспорит с победительницей матча Чжан Шуай (Китай) — Агнешка Радваньска (Польша).