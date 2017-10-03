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Здравоохранение Общество

В Самаре еще две школы закрыли на карантин по менингиту

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре еще два учебных заведения закрыли на карантин в связи с заболеваемостью менингитом: школы №№ 103 и 123.

На сегодня, по данным департамента образования, в общеобразовательных учреждениях города заболело 75 школьников.

В самарской городской больнице №5 сейчас находится 140 детей со всей области с подозрением на менингит или с уже подтвержденным заболеванием. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Китайчик.

"Надеемся, что роста заболеваемости не будет и через неделю эпидобстановка стабилизируется, - отметил он. - Все дети, которые покидают стационар, еще как минимум две недели будут находиться под наблюдением врачей-педиатров".

Напомним, из-за вспышки серозного менингита были переведены на дистанционное обучение учащиеся школы №7 в Крутых Ключах и ученики 1-9 классов школы №149, также не учатся начальные классы в школе №178.

Школа №7 уже работает в штатном режиме со 2 октября, в школе №149 приступят к занятиям с 4 октября.

Также есть информация, что на карантин закрыли группу в одном из корпусов детсада №1, тоже расположенного в Крутых Ключах. Об этом пишут в соцсетях родители.

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Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

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Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность

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Это очень хорошая новость

Светлана Кузнецова 26 апреля 2017 16:23 Уволен главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов

Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!

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