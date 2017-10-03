В Самаре еще две школы закрыли на карантин по менингиту

В Самаре еще два учебных заведения закрыли на карантин в связи с заболеваемостью менингитом: школы №№ 103 и 123.

На сегодня, по данным департамента образования, в общеобразовательных учреждениях города заболело 75 школьников.

В самарской городской больнице №5 сейчас находится 140 детей со всей области с подозрением на менингит или с уже подтвержденным заболеванием. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Китайчик.

"Надеемся, что роста заболеваемости не будет и через неделю эпидобстановка стабилизируется, - отметил он. - Все дети, которые покидают стационар, еще как минимум две недели будут находиться под наблюдением врачей-педиатров".

Напомним, из-за вспышки серозного менингита были переведены на дистанционное обучение учащиеся школы №7 в Крутых Ключах и ученики 1-9 классов школы №149, также не учатся начальные классы в школе №178.

Школа №7 уже работает в штатном режиме со 2 октября, в школе №149 приступят к занятиям с 4 октября.

Также есть информация, что на карантин закрыли группу в одном из корпусов детсада №1, тоже расположенного в Крутых Ключах. Об этом пишут в соцсетях родители.