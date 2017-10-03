Самарские ученые вошли в число самых цитируемых исследователей

Ученые СГЭУ вошли в топ-100 самых цитируемых и наиболее продуктивных российских исследователей.
Согласно рейтингу, опубликованному в сентябре 2017 года на основании анализа данных научной электронной библиотеки elibrary.ru, и. о. ректора СГЭУ, д. э. н., профессор Габибулла Хасаев занял 49 позицию в рейтинге по разделу "Демография" (http://dissertation-info.ru/index.php/-100-/177--100-.html): 124 публикации, цитируемость 1307, индекс Хирша — 16. В рейтинге топ-100 самых цитируемых ученых по разделу "Охрана окружающей среды. Экология человека" (http://dissertation-info.ru/index.php/-100-/230--100-.html) на 5 позиции представлен заведующий кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности СГЭУ, д. б. н., член-корреспондент Российской академии наук, директор Института экологии Волжского бассейна РАН, Геннадий Розенберг (590 публикаций, цитируемость 6743, индекс Хирша 25), профессор кафедры землеустройства и кадастров СГЭУ, д. т. н. Владимир Абдрахимов (530 публикаций, цитируемость 3057, индекс Хирша 18) оказался на 34 позиции этого же рейтинга.
Индекс Хирша фиксирует способность автора производить научные тексты, востребованные другими членами академического сообщества и, как следствие, цитируемые ими в своих собственных трудах.
Последние комментарии
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!
Конец родному институту. Печально.
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.