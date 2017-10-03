Самарские ученые вошли в число самых цитируемых исследователей

Ученые СГЭУ вошли в топ-100 самых цитируемых и наиболее продуктивных российских исследователей.

Согласно рейтингу, опубликованному в сентябре 2017 года на основании анализа данных научной электронной библиотеки elibrary.ru, и. о. ректора СГЭУ, д. э. н., профессор Габибулла Хасаев занял 49 позицию в рейтинге по разделу "Демография" (http://dissertation-info.ru/index.php/-100-/177--100-.html): 124 публикации, цитируемость 1307, индекс Хирша — 16. В рейтинге топ-100 самых цитируемых ученых по разделу "Охрана окружающей среды. Экология человека" (http://dissertation-info.ru/index.php/-100-/230--100-.html) на 5 позиции представлен заведующий кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности СГЭУ, д. б. н., член-корреспондент Российской академии наук, директор Института экологии Волжского бассейна РАН, Геннадий Розенберг (590 публикаций, цитируемость 6743, индекс Хирша 25), профессор кафедры землеустройства и кадастров СГЭУ, д. т. н. Владимир Абдрахимов (530 публикаций, цитируемость 3057, индекс Хирша 18) оказался на 34 позиции этого же рейтинга.

Индекс Хирша фиксирует способность автора производить научные тексты, востребованные другими членами академического сообщества и, как следствие, цитируемые ими в своих собственных трудах.