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Футбол Спорт

"Крылья Советов" начали подготовку к игре с "Факелом"

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После победного матча с питерским "Зенитом-2" команда получила два выходных дня, а 3 октября начала подготовку к очередному туру ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ, в рамках которого самарцы в гостях сыграют с воронежским "Факелом".

Утром у команды было занятие в тренажерном зале и беговая тренировка, а вечером у "Крыльев" прошло полноценное занятие на втором поле "Металлурга". В тренировке приняли участие все игроки, включая Дмитрия Ятченко, который получил тестовые упражнения в общей группе.

В Самаре наша команда будет тренироваться вплоть до пятницы, после чего отправится в Воронеж. Игра с "Факелом" пройдет в субботу в 19:00, сообщает официальный сайт клуба.

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