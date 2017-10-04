Новым тренером Дарьи Касаткиной стал бельгиец Филипп Дехас

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина возобновила сотрудничество с бельгийским специалистом Филиппом Дехасом, сообщает championat.com. Ранее стало известно, что Дарья рассталась со словацким тренером Владимиром Платеником, под руководством которого работала в течение трех лет. До этого ее тренером был Дехас.

"Я приеду на Кубок Кремля уже с новым тренером, Филиппом Дехасом. Он раньше работал со Стивом Дарси и Мариной Заневской. Мне не хочется терять время. Я очень люблю турнир в Москве и хочу как можно лучше к нему подготовиться", — приводит слова Касаткиной официальный сайт WТА.