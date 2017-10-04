В Тольятти спасали девочку-подростка, наглотавшуюся таблеток

Во вторник, 3 октября, примерно в 23:10 в одной из квартир по Цветному бульвару в Автозаводском районе понадобилась помощь 16-летней девочке, по предварительным данным, наглотавшейся таблеток, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Прибывшие по вызову к девушке врачи тольяттинской "скорой" оказали ей помощь, в том числе сделали ей промывание желудка, после чего ей стало лучше.