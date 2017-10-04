В Тольятти спасали девочку-подростка, наглотавшуюся таблеток

Во вторник, 3 октября, примерно в 23:10 в одной из квартир по Цветному бульвару в Автозаводском районе понадобилась помощь 16-летней девочке, по предварительным данным, наглотавшейся таблеток, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Прибывшие по вызову к девушке врачи тольяттинской "скорой" оказали ей помощь, в том числе сделали ей промывание желудка, после чего ей стало лучше.
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Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат