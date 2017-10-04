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Музеи и выставки Культура

Волжская картинная галерея покажет "Городской пейзаж"

ТОЛЬЯТТИ. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волжская картинная галерея 19 октября открывает выставку лауреатов художественного конкурса "Жанр в развитии", сообщает пресс-служба учреждения.

В уходящем году конкурс был посвящен городскому пейзажу. Как и раньше, авторы представляли произведения в трех номинациях: живопись, графика, фотография.

В конкурсе приняли участие почти 400 художников из России и зарубежья, в числе победителей - 46 авторов, в том числе семь художников из Тольятти, также семь - из Самары. Наиболее активны были москвичи и питерцы.

Работы лауреатов будут демонстрироваться на двух площадках - в зале Волжской картинной галереи, где зрители увидят живопись и графику, и в театре "Колесо", где будет представлена художественная фотография.

Выставка продлится с 19 октября до 30 ноября. В Волжскую картинную галерею вход свободный, без ограничения возраста.

В театре "Колесо" экспозиция доступна зрителям, пришедшим на спектакли театра.

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