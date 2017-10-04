Волжская картинная галерея покажет "Городской пейзаж"

Волжская картинная галерея 19 октября открывает выставку лауреатов художественного конкурса "Жанр в развитии", сообщает пресс-служба учреждения.
В уходящем году конкурс был посвящен городскому пейзажу. Как и раньше, авторы представляли произведения в трех номинациях: живопись, графика, фотография.
В конкурсе приняли участие почти 400 художников из России и зарубежья, в числе победителей - 46 авторов, в том числе семь художников из Тольятти, также семь - из Самары. Наиболее активны были москвичи и питерцы.
Работы лауреатов будут демонстрироваться на двух площадках - в зале Волжской картинной галереи, где зрители увидят живопись и графику, и в театре "Колесо", где будет представлена художественная фотография.
Выставка продлится с 19 октября до 30 ноября. В Волжскую картинную галерею вход свободный, без ограничения возраста.
В театре "Колесо" экспозиция доступна зрителям, пришедшим на спектакли театра.
Последние комментарии
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(
Николая с Юбилеем и хорошего просмотра Самарцам и гостям города.
Хорошее дело. Молодец Мишель, только из Франции и сразу в Самару!
Хорошее дело)
"Виктория", как всегда на высоте! Молодцы!