Валерий Бондаренко представил свою авторскую программу "Страх высоты" в кинотеатре "Художественный"

В ЦРК "Художественный" с 3 октября началась авторская программа Валерия Бондаренко "Страх высоты".

Фильм Паоло Соррентино, попавший в рубрику "люблю", уже посмотрели и обсудили. А 17 октября зрители вместе с автором программы будут говорить о фильме Луиса Бунюэля "Спящая красавица" и разбираться, за что его можно не любить.

Самарская интеллектуальная публика знает Валерия Бондаренко давно и преданно ходит на его лекции. Новость о том, что ЦРК "Художественный" пригласил самарского кинокритика и писателя вести свою кинопрограмму "Страх высоты", обрадовала многих. И на первый же показ камерный зал кинотеатра был полностью заполнен. В этот раз зрителям предоставили возможность посмотреть и порассуждать над фильмом Паоло Соррентино "Последствия любви".

Программа "Страх высоты" будет состоять из двух рубрик - "люблю" и "не люблю". Валерий Бондаренко выбрал любимые картины у нелюбимых режиссеров и нелюбимые шедевры у любимых мастеров и строит вокруг этих работ диалог со зрителем.

"Будет один фильм, который я люблю, и один фильм, который я не люблю, - рассказывает о подготовке своей авторской программы Валерий Бондаренко. - Ну что значит "не люблю"? Знаете, как в одном хорошем французском фильме: идут два друга, и один говорит: "Понимаешь, первый раз люблю и восхищаюсь одновременно". Такое чувство - большая редкость. И мне захотелось на такой дифференциации сыграть. Есть фильмы, которыми восхищаешься, у которых какое-то очень прочное место в истории кино. А есть фильмы, которые просто любишь".

Кинокритик признается, что, возможно, фильмы из категории "не люблю" будут больше нравиться зрителям и что его выбор субъективен.

По словам киноведа, фильмы будут выбираться по методу "слепого случая". Первая кинолента в категории "люблю" - работа Паоло Соррентино "Последствия любви". Паоло Соррентино известен широкой публике работой "Великая красота", за которую в 2014 году был удостоен премии "Оскар", и сериалом "Молодой папа" с Джудом Лоу в главной роли.

Отношение автора программы к итальянскому режиссеру сложное: "Я не люблю Паоло Соррентино. Более того, меня очень раздражает любовь к нему". Но "Последствия любви" Валерий Бондаренко называет "последней великой картиной итальянского кинематографа".

По мнению кинокритика, в этом фильме Соррентино нашел свой стиль, что сегодня большая редкость для режиссера, нашел свой язык, которым он может говорить о сложных вещах. И именно в этом фильме режиссер достиг своей творческой вершины. Дальше Соррентино завел сложную игру с цитированием и пародированием творчества великих итальянских мастеров - Феллини, Висконти, Антониони. И эта игра может быть опасна, поскольку в нее можно и проиграть.

После кинопоказа Валерий Бондаренко пытался построить диалог вокруг фильма. Но публика больше предпочитала слушать киноведа, нежели самой рассуждать на какие-то темы. Лишь изредка самые смелые задавали вопросы о значении некоторых приемов режиссера. Зато после официального завершения встречи к лектору стояла очередь из желающих лично поделиться своим мнением.

На вопрос о том, зачем обсуждать кино, Валерий Бондаренко отвечает: "Вы знаете, был такой великий философ Александр Пятигорский. Он говорил, что разговор должен продолжаться. Мы его вообще прервали в какой-то момент. Это замечательная традиция - говорить вокруг какого-то художественного текста, литературного или кинематографического, или театрального. Она обязательно должна жить. Мы скоро разучимся это делать. Поэтому хочется вести разговор, но пока вот только монологи".