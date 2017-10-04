Валерий Бондаренко представил свою авторскую программу "Страх высоты" в кинотеатре "Художественный"

В ЦРК "Художественный" с 3 октября началась авторская программа Валерия Бондаренко "Страх высоты".
Фильм Паоло Соррентино, попавший в рубрику "люблю", уже посмотрели и обсудили. А 17 октября зрители вместе с автором программы будут говорить о фильме Луиса Бунюэля "Спящая красавица" и разбираться, за что его можно не любить.
Самарская интеллектуальная публика знает Валерия Бондаренко давно и преданно ходит на его лекции. Новость о том, что ЦРК "Художественный" пригласил самарского кинокритика и писателя вести свою кинопрограмму "Страх высоты", обрадовала многих. И на первый же показ камерный зал кинотеатра был полностью заполнен. В этот раз зрителям предоставили возможность посмотреть и порассуждать над фильмом Паоло Соррентино "Последствия любви".
Программа "Страх высоты" будет состоять из двух рубрик - "люблю" и "не люблю". Валерий Бондаренко выбрал любимые картины у нелюбимых режиссеров и нелюбимые шедевры у любимых мастеров и строит вокруг этих работ диалог со зрителем.
"Будет один фильм, который я люблю, и один фильм, который я не люблю, - рассказывает о подготовке своей авторской программы Валерий Бондаренко. - Ну что значит "не люблю"? Знаете, как в одном хорошем французском фильме: идут два друга, и один говорит: "Понимаешь, первый раз люблю и восхищаюсь одновременно". Такое чувство - большая редкость. И мне захотелось на такой дифференциации сыграть. Есть фильмы, которыми восхищаешься, у которых какое-то очень прочное место в истории кино. А есть фильмы, которые просто любишь".
Кинокритик признается, что, возможно, фильмы из категории "не люблю" будут больше нравиться зрителям и что его выбор субъективен.
По словам киноведа, фильмы будут выбираться по методу "слепого случая". Первая кинолента в категории "люблю" - работа Паоло Соррентино "Последствия любви". Паоло Соррентино известен широкой публике работой "Великая красота", за которую в 2014 году был удостоен премии "Оскар", и сериалом "Молодой папа" с Джудом Лоу в главной роли.
Отношение автора программы к итальянскому режиссеру сложное: "Я не люблю Паоло Соррентино. Более того, меня очень раздражает любовь к нему". Но "Последствия любви" Валерий Бондаренко называет "последней великой картиной итальянского кинематографа".
По мнению кинокритика, в этом фильме Соррентино нашел свой стиль, что сегодня большая редкость для режиссера, нашел свой язык, которым он может говорить о сложных вещах. И именно в этом фильме режиссер достиг своей творческой вершины. Дальше Соррентино завел сложную игру с цитированием и пародированием творчества великих итальянских мастеров - Феллини, Висконти, Антониони. И эта игра может быть опасна, поскольку в нее можно и проиграть.
После кинопоказа Валерий Бондаренко пытался построить диалог вокруг фильма. Но публика больше предпочитала слушать киноведа, нежели самой рассуждать на какие-то темы. Лишь изредка самые смелые задавали вопросы о значении некоторых приемов режиссера. Зато после официального завершения встречи к лектору стояла очередь из желающих лично поделиться своим мнением.
На вопрос о том, зачем обсуждать кино, Валерий Бондаренко отвечает: "Вы знаете, был такой великий философ Александр Пятигорский. Он говорил, что разговор должен продолжаться. Мы его вообще прервали в какой-то момент. Это замечательная традиция - говорить вокруг какого-то художественного текста, литературного или кинематографического, или театрального. Она обязательно должна жить. Мы скоро разучимся это делать. Поэтому хочется вести разговор, но пока вот только монологи".
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?