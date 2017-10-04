Росрыболовство отказалось от опубликованной ранее информации о задержании браконьеров в Сызрани

Вечером 4 октября на сайте Средневолжского территориального управления Росрыболовства появился скан письма, содержание которого опровергает размещенную ранее информацию о задержании в речном порту Сызрани двух сотрудников "Сызранского рыбокомбината №1" по факту незаконной добычи стерляди.

Как сообщается в служебной записке, направленной на имя и.о. руководителя Федерального агентства Вадима Ткачева, территориальное управление приносит свои извинения за преждевременно выданную информацию.

Между тем еще утром 4 октября, после публикации новости на Волга Ньюс, информация о задержании нарушителей была снята с сайта теруправления. После этого, за несколько часов до размещения официального опровержения, корреспондент Волга Ньюс дозвонился в приемную Управления, где ему сообщили, что якобы "произошел технический сбой и информация в ближайшее время вернется на сайт". Так и произошло, но через какое-то время ее снова сняли.

Что произошло в Сызрани на самом деле, имел ли место факт задержания и причастен ли к этой ситуации владелец Сызранского рыбокомбината депутат Александр Неронов, пока остается неизвестным.