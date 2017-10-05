Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, сообщает championat.com.

В матче третьего круга она в трех сетах обыграла 11-ю сеяную Агнешку Радваньскую из Польши со счетом 4:6, 7:5, 6:2. Матч продолжался 2 часа 32 минуты. Касаткина трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала восемь из15 брейк-пойнтов. На счету Радваньской один эйс, три ошибки на подаче и шесть брейков.

Теннисистки впервые встречались друг с другом. Радваньска защищала титул, завоеванный в Пекине в 2016 году.

За выход в полуфинал турнира в Пекине Касаткина сыграет со второй сеяной, румынкой Симоной Халеп.