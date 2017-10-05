Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, сообщает championat.com.
В матче третьего круга она в трех сетах обыграла 11-ю сеяную Агнешку Радваньскую из Польши со счетом 4:6, 7:5, 6:2. Матч продолжался 2 часа 32 минуты. Касаткина трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала восемь из15 брейк-пойнтов. На счету Радваньской один эйс, три ошибки на подаче и шесть брейков.
Теннисистки впервые встречались друг с другом. Радваньска защищала титул, завоеванный в Пекине в 2016 году.
За выход в полуфинал турнира в Пекине Касаткина сыграет со второй сеяной, румынкой Симоной Халеп.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!