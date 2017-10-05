"В классах грязь, на стенах и полах грибок, бегают мыши": ученики аварийной школы сняли на видео свой "новый" класс

Родители учащихся самарской школы № 46, которую закрыли на ремонт в начале сентября этого года, ищут поддержки властей. Их детей перевели учиться в не менее аварийное здание — учеников младших классов разместили в одном из корпусов Самарской гуманитарной академии. "В классах грязь, на стенах и полах грибок, бегают мыши", — жалуются родители.

Родители вынуждены делать в кабинетах ремонт за свой счет, чтобы хоть как-то привести помещения в адекватное состояние.

"Мы были в ужасе, когда переступили порог класса: грязь, прогнившие полы, облупившиеся стены, — рассказывает Владимир П., отец одного из учеников. — Из аварийного здания детей перевели в другое, которое находится в еще худшем состоянии. Для того чтобы дети не дышали этой пылью и грязью, мы все выходные отмывали кабинеты, штукатурили стены и заново их красили".

По словам родителей, в этом "кошмаре" дети еще и едят. Отдельного помещения столовой в корпусе учебного учреждения нет. Школьники приносят обеды и едят за своими партами.

"После вмешательства родителей, некоторые кабинеты стали значительно лучше выглядеть, но это только видимость. Если посмотреть на полы и отодвинуть линолеум, то вы увидите какой там творится мрак", — продолжает Елена С.

Напомним, решение о капитальном ремонте самарской школы № 46, где учатся почти 900 млн руб., было принято 8 сентября, после того, как в одном из кабинетов начальных классов с потолка упала штукатурка. К счастью, никто не пострадал.

Учреждение было построено в 50-х годах прошлого века. Перекрытия в ней деревянные. Сообщалось, что по предварительным оценкам, ремонт обойдется в 120 млн руб., а составление проектно-сметной документации может занять около двух лет.

Пока же детей распределили по другим школам.