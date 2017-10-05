"В классах грязь, на стенах и полах грибок, бегают мыши": ученики аварийной школы сняли на видео свой "новый" класс

Родители учащихся самарской школы № 46, которую закрыли на ремонт в начале сентября этого года, ищут поддержки властей. Их детей перевели учиться в не менее аварийное здание — учеников младших классов разместили в одном из корпусов Самарской гуманитарной академии. "В классах грязь, на стенах и полах грибок, бегают мыши", — жалуются родители.
Родители вынуждены делать в кабинетах ремонт за свой счет, чтобы хоть как-то привести помещения в адекватное состояние.
"Мы были в ужасе, когда переступили порог класса: грязь, прогнившие полы, облупившиеся стены, — рассказывает Владимир П., отец одного из учеников. — Из аварийного здания детей перевели в другое, которое находится в еще худшем состоянии. Для того чтобы дети не дышали этой пылью и грязью, мы все выходные отмывали кабинеты, штукатурили стены и заново их красили".
По словам родителей, в этом "кошмаре" дети еще и едят. Отдельного помещения столовой в корпусе учебного учреждения нет. Школьники приносят обеды и едят за своими партами.
"После вмешательства родителей, некоторые кабинеты стали значительно лучше выглядеть, но это только видимость. Если посмотреть на полы и отодвинуть линолеум, то вы увидите какой там творится мрак", — продолжает Елена С.
Напомним, решение о капитальном ремонте самарской школы № 46, где учатся почти 900 млн руб., было принято 8 сентября, после того, как в одном из кабинетов начальных классов с потолка упала штукатурка. К счастью, никто не пострадал.
Учреждение было построено в 50-х годах прошлого века. Перекрытия в ней деревянные. Сообщалось, что по предварительным оценкам, ремонт обойдется в 120 млн руб., а составление проектно-сметной документации может занять около двух лет.
Пока же детей распределили по другим школам.
Последние комментарии
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!
Конец родному институту. Печально.
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.