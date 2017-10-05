"Дочка" "Волготанкера" получила крупный контракт от "Роснефти" на речные нефтеперевозки

Уфимская "дочка" банкротящегося "Волготанкера" стала фаворитом НК "Роснефть" по перевозке нефтепродуктов речным транспортом, сообщает "Самарское обозрение".

В апреле 2017 г. ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" разместило закупку на перевозку нефтепродуктов водным транспортом на 56,25 млрд руб., ставшую, судя поданным системы госзакупок, крупнейшим конкурсом на речные перевозки в истории компании. Выставленный лот включал перевозку 30,4 млн тонн грузов с 2018 г. до конца 2022 года. Таким образом, нефтяники задекларировали планы по транспортировке около 6 млн тонн нефтепродуктов в год, что в полтора раза превосходит объемы перевозки в последние годы.

Новый конкурс определил направления перевозок из портов Яблоневый Затон, Самара, Саратов, Сызрань, Кашпир, Нижнекамск и Ярославль в морской порт Силламяэ (Эстония), Санкт-Петербург и плавучие нефтехранилища (танкеры-накопители) в районе порта Кавказ.

Тогда эксперты в сфере речных грузоперевозок заявляли, что в рамках тендера "Роснефть" начала поиск ключевого партнера, который возьмет на себя большую часть водного трансфера и в итоге замкнет на себе российский рынок нефтетанкерных перевозок. Предполагалось, что длинный госконтракт даст компании-победителю возможность арендовать флот конкурентов и закладывать строительство новых судов. Однако, судя по конкурсной документации, ни одна из компаний-заявителей не решилась претендовать на весь объем заказа, и он был поделен между претендентами. В соответствии с условиями конкурса компания, прошедшая отбор и предложившая за свои услуги наименьшую цену, получала приоритетное право на долю в контракте и тот объем перевозок, который могла освоить. После этого в дележку вступал претендент, занявший второе место, далее — третье, и так по списку.

Итоги конкурса должны были подвести еще в июне, однако финал постоянно отодвигался, проводилась переторжка — процедура, в рамках которой заявители получают возможность обсудить объемы закупки друг с другом. В результате протокол по рассмотрению заявок опубликован лишь 28 сентября. Согласно документу, доли в заказе получили 11 пароходных компаний. Крупнейший подряд достался ЗАО СК "БашВолготанкер", взявшемуся за перевозку 6,3 млн тонн нефтепродуктов на сумму почти в 11,6 млрд рублей. Весь объем составляет перевозка светлых и темных нефтепродуктов в южном и северном направлениях. Всего по итогам конкурса с компанией должно быть заключено четыре контракта. Судя по данным системы госзакупок, документы пока не подписаны. Итоговые данные протокола рассмотрения заявок несколько расходятся с заявленными на начало конкурса. Общая стоимость перевозок выросла на 2,6 млрд руб. и составила 58,6 млрд рублей. При этом объем грузов снизился до 27,5 млн тонн.

Это расхождение источник "СО" в сфере речных грузоперевозок объяснил особенностями тендеров на этом рынке, где реальные объемы нефти для перевозки могут оказаться ниже, чем заявлено в конкурсе изначально. "Тендер делается на максимальный объем груза, по факту он может уменьшиться. Так, один и тот же груз может указываться в двух разных направлениях, просто заказчик подбирает варианты, как дешевле его перевезти", — рассказал собеседник из одной из конкурирующих компаний на условиях анонимности.

Тот факт, что "БашВТ", выбившаяся в фавориты нефтяной компании, ограничилась одной четвертой объема заказа, эксперт объяснил ограниченностью флота компании. По его данным, в южном направлении, по которому и работает "БашВТ", танкер совершает 12 рейсов за навигацию. Согласно данным Российского речного регистра, в собственности компании находится 41 танкер типа "Волгонефть" грузоподъемностью 4,5 тыс. тонн. Таким образом, за год компания может перевезти около 2,2 млн тонн нефтепродуктов.

Собеседник "СО" отметил, что к перевозке светлых нефтепродуктов (бензин, нафта, керосин, дизельное топливо) приспособлена лишь треть этого флота — танкеры, прошедшие модернизацию. Остальные могут использоваться лишь при перевозке темных нефтепродуктов (мазут, дистиллятные масла, гудрон, битум и другие).

Узнать позицию руководства "БашВТ" не удалось — в компании не идут на контакт с прессой. Запросы редакции традиционно остаются без ответа, а по телефонам в Самаре и Уфе не удается застать никого из руководства пароходства.

Получение крупного контракта может ускорить процесс смены собственников "БашВолготанкера", считает издание. Сейчас 100% ЗАО СК "БашВТ" принадлежит самарскому ОАО "Волжское нефтеналивное пароходство "Волготанкер", которое в лучшие годы являлось крупнейшим перевозчиком нефтеналивных грузов в европейской части России. Консолидированное лицами и структурами, близкими акционерам НК "ЮКОС", ОАО "Волготанкер" попало в орбиту затруднений нефтяной компании. После того как у ЮКОСа возникли проблемы с налоговыми и силовыми органами, то же самое произошло и у близкого ему перевозчика. Фискалы доначислили "Волготанкеру" более 4 млрд руб. налогов и инициировали его банкротство. Конкурсное производство, начавшееся в 2008 г., не завершено до сих пор. В открытых документах дела о банкротстве нет актуальной информации о размере конкурсной массы. Однако, судя по последнему опубликованному протоколу собрания кредиторов от 8 апреля 2015 г., конкурсному управляющему Виталию Шемигону удалось почти в четыре раза сократить сумму долга. Основным кредитором на тот момент оставалась ФНС с претензиями на 1,289 млрд рублей.

Распродажа активов "Волготанкера" длится с начала банкротства — под молоток пошли земельные участки и недвижимость в разных регионах России, акции непрофильных предприятий и часть флота. Однако крупнейший актив компании — дочерняя организации из Башкортостана — до сих пор оставался невтянутым в орбиту банкротства. Гендиректор консалтинговой группы "ДСТС Финанс Консалтинг" Дмитрий Цибизов считает, что задолженность перед кредиторами может быть частично погашена за счет прибыли от реализации госконтракта. Однако есть и другие сценарии развития событий.

"Выигранный контракт не говорит, что там есть хоть какая-то прибыль. Его рентабельность может быть на уровне нуля. Говорить хоть о какой-то прибыли можно только по результату исполнения контракта. Если будет значительная прибыль, встает вопрос перед акционерами — как они будут распоряжаться этими деньгами, может, они пустят ее на модернизацию флота в дочерней компании", — рассказал Цибизов. Кроме того кредиторы могут претендовать на доли внутри дочерней организации в качестве компенсации задолженности, которые позволят влиять на распределение денежных потоков от крупного контракта.

Узнать позицию конкурсного управляющего по этому вопросу не удалось. Виталий Шемигон не ответил на запрос редакции.