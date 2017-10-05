"Дочка" "Волготанкера" получила крупный контракт от "Роснефти" на речные нефтеперевозки

Уфимская "дочка" банкротящегося "Волготанкера" стала фаворитом НК "Роснефть" по перевозке нефтепродуктов речным транспортом, сообщает "Самарское обозрение".
В апреле 2017 г. ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" разместило закупку на перевозку нефтепродуктов водным транспортом на 56,25 млрд руб., ставшую, судя поданным системы госзакупок, крупнейшим конкурсом на речные перевозки в истории компании. Выставленный лот включал перевозку 30,4 млн тонн грузов с 2018 г. до конца 2022 года. Таким образом, нефтяники задекларировали планы по транспортировке около 6 млн тонн нефтепродуктов в год, что в полтора раза превосходит объемы перевозки в последние годы.
Новый конкурс определил направления перевозок из портов Яблоневый Затон, Самара, Саратов, Сызрань, Кашпир, Нижнекамск и Ярославль в морской порт Силламяэ (Эстония), Санкт-Петербург и плавучие нефтехранилища (танкеры-накопители) в районе порта Кавказ.
Тогда эксперты в сфере речных грузоперевозок заявляли, что в рамках тендера "Роснефть" начала поиск ключевого партнера, который возьмет на себя большую часть водного трансфера и в итоге замкнет на себе российский рынок нефтетанкерных перевозок. Предполагалось, что длинный госконтракт даст компании-победителю возможность арендовать флот конкурентов и закладывать строительство новых судов. Однако, судя по конкурсной документации, ни одна из компаний-заявителей не решилась претендовать на весь объем заказа, и он был поделен между претендентами. В соответствии с условиями конкурса компания, прошедшая отбор и предложившая за свои услуги наименьшую цену, получала приоритетное право на долю в контракте и тот объем перевозок, который могла освоить. После этого в дележку вступал претендент, занявший второе место, далее — третье, и так по списку.
Итоги конкурса должны были подвести еще в июне, однако финал постоянно отодвигался, проводилась переторжка — процедура, в рамках которой заявители получают возможность обсудить объемы закупки друг с другом. В результате протокол по рассмотрению заявок опубликован лишь 28 сентября. Согласно документу, доли в заказе получили 11 пароходных компаний. Крупнейший подряд достался ЗАО СК "БашВолготанкер", взявшемуся за перевозку 6,3 млн тонн нефтепродуктов на сумму почти в 11,6 млрд рублей. Весь объем составляет перевозка светлых и темных нефтепродуктов в южном и северном направлениях. Всего по итогам конкурса с компанией должно быть заключено четыре контракта. Судя по данным системы госзакупок, документы пока не подписаны. Итоговые данные протокола рассмотрения заявок несколько расходятся с заявленными на начало конкурса. Общая стоимость перевозок выросла на 2,6 млрд руб. и составила 58,6 млрд рублей. При этом объем грузов снизился до 27,5 млн тонн.
Это расхождение источник "СО" в сфере речных грузоперевозок объяснил особенностями тендеров на этом рынке, где реальные объемы нефти для перевозки могут оказаться ниже, чем заявлено в конкурсе изначально. "Тендер делается на максимальный объем груза, по факту он может уменьшиться. Так, один и тот же груз может указываться в двух разных направлениях, просто заказчик подбирает варианты, как дешевле его перевезти", — рассказал собеседник из одной из конкурирующих компаний на условиях анонимности.
Тот факт, что "БашВТ", выбившаяся в фавориты нефтяной компании, ограничилась одной четвертой объема заказа, эксперт объяснил ограниченностью флота компании. По его данным, в южном направлении, по которому и работает "БашВТ", танкер совершает 12 рейсов за навигацию. Согласно данным Российского речного регистра, в собственности компании находится 41 танкер типа "Волгонефть" грузоподъемностью 4,5 тыс. тонн. Таким образом, за год компания может перевезти около 2,2 млн тонн нефтепродуктов.
Собеседник "СО" отметил, что к перевозке светлых нефтепродуктов (бензин, нафта, керосин, дизельное топливо) приспособлена лишь треть этого флота — танкеры, прошедшие модернизацию. Остальные могут использоваться лишь при перевозке темных нефтепродуктов (мазут, дистиллятные масла, гудрон, битум и другие).
Узнать позицию руководства "БашВТ" не удалось — в компании не идут на контакт с прессой. Запросы редакции традиционно остаются без ответа, а по телефонам в Самаре и Уфе не удается застать никого из руководства пароходства.
Получение крупного контракта может ускорить процесс смены собственников "БашВолготанкера", считает издание. Сейчас 100% ЗАО СК "БашВТ" принадлежит самарскому ОАО "Волжское нефтеналивное пароходство "Волготанкер", которое в лучшие годы являлось крупнейшим перевозчиком нефтеналивных грузов в европейской части России. Консолидированное лицами и структурами, близкими акционерам НК "ЮКОС", ОАО "Волготанкер" попало в орбиту затруднений нефтяной компании. После того как у ЮКОСа возникли проблемы с налоговыми и силовыми органами, то же самое произошло и у близкого ему перевозчика. Фискалы доначислили "Волготанкеру" более 4 млрд руб. налогов и инициировали его банкротство. Конкурсное производство, начавшееся в 2008 г., не завершено до сих пор. В открытых документах дела о банкротстве нет актуальной информации о размере конкурсной массы. Однако, судя по последнему опубликованному протоколу собрания кредиторов от 8 апреля 2015 г., конкурсному управляющему Виталию Шемигону удалось почти в четыре раза сократить сумму долга. Основным кредитором на тот момент оставалась ФНС с претензиями на 1,289 млрд рублей.
Распродажа активов "Волготанкера" длится с начала банкротства — под молоток пошли земельные участки и недвижимость в разных регионах России, акции непрофильных предприятий и часть флота. Однако крупнейший актив компании — дочерняя организации из Башкортостана — до сих пор оставался невтянутым в орбиту банкротства. Гендиректор консалтинговой группы "ДСТС Финанс Консалтинг" Дмитрий Цибизов считает, что задолженность перед кредиторами может быть частично погашена за счет прибыли от реализации госконтракта. Однако есть и другие сценарии развития событий.
"Выигранный контракт не говорит, что там есть хоть какая-то прибыль. Его рентабельность может быть на уровне нуля. Говорить хоть о какой-то прибыли можно только по результату исполнения контракта. Если будет значительная прибыль, встает вопрос перед акционерами — как они будут распоряжаться этими деньгами, может, они пустят ее на модернизацию флота в дочерней компании", — рассказал Цибизов. Кроме того кредиторы могут претендовать на доли внутри дочерней организации в качестве компенсации задолженности, которые позволят влиять на распределение денежных потоков от крупного контракта.
Узнать позицию конкурсного управляющего по этому вопросу не удалось. Виталий Шемигон не ответил на запрос редакции.
Последние комментарии
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите
Оченень интересная информация.
Со всех сторон обложили бедных учеников, лучше бы со взятками так боролись))
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?