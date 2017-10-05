В Доме журналиста открылась юбилейная выставка самарского художника Николая Лукашука "Мета-взгляд"

В Доме журналиста 5 октября открылась юбилейная выставка самарского художника Николая Лукашука "Мета-взгляд", сообщает пресс-служба Самарского отделения Союза журналистов России.

В экспозиции, приуроченной к 60-летию Николая Лукашука, представлены работы самого широкого творческого спектра.

Традиционно искусствоведы характеризуют Николая, как яркого пейзажиста Самары. Простая игра отражений усложняется до обмана зрения. Один объект через минуту перевоплощается в другой. Помимо пейзажей, на выставке представлены портреты, в том числе автопортрет художника, "мета-взгляд" которого проникает между зрителем и картиной. Тем самым гости экспозиции оказываются невольно вовлеченными в диалог о прекрасном.