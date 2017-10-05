В музее им. Алабина начался цикл занятий "Музей для малышей"

В СОИКМ им. П. В. Алабина 30 сентября начался цикл занятий музейной программы для посетителей с детьми дошкольного возраста (от четырех до шести лет). Первое занятие было посвящено ремеслу декорирования ткани (набойка), сообщает пресс-служба музея.

Занятия цикла "Ремесло за плечами не виснет" направлены на знакомство с основами народных ремесел, традиционных техник и материалов на музейной этнографической экспозиции. Каждое занятие состоит из экскурсии и мастер-класса, методически разработанных для организации совместной работы детей дошкольного возраста и их родителей. По окончании занятия каждый ребенок уносит с собой поделку, изготовленную своими руками.

График занятий:

7 октября — работа с берестой (изготовление берестяных бусин или шаркунка);

14 октября — работа с лыком (изготовление игрушки "куклы-стригушки");

21 октября — ткачество (изготовление панно).

Занятия проводятся по предварительной записи по мере формирования группы из 12–14 детей в сопровождении взрослых. Начало всех занятий в 11:00, продолжительность 45–60 минут. Цена билетов: входной — 100 руб., детский — 150 руб., льготникам — бесплатно.