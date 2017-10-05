Спортивный телеканал Eurosport Gold начал вещание на "Интерактивном ТВ" "Ростелекома"

В "Интерактивном ТВ" компании "Ростелеком", которое смотрят более чем в 4,6 миллиона семей по всей России, началось вещание эксклюзивного спортивного телеканала Eurosport Gold. Это единственный в России канал, который будет транслировать все матчи Национальной Хоккейной Лиги (NHL). На канале будут работать ведущие российские комментаторы — Андрей Юртаев, Олег Мосалёв и Сергей Федотов, а также известные хоккейные эксперты Владимир Дехтярев и Александр Кузмак.

Телеканал Eurosport Gold — результат сотрудничества "Ростелекома" и компании "Медиа Альянс", которая занимается развитием и распространением каналов портфолио Discovery и Eurosport. Наполнение Eurosport Gold строится на базе контента Eurosport 2. Помимо эксклюзивного показа самого престижного первенства планеты среди хоккейных клубов зрителей ждут матчи Кубка Италии по футболу, важнейшие турниры Большого шлема в теннисе (Australian Open и Wimbledon), гран-при по фигурному катанию, соревнования по самому зрелищному виду бильярда — снукеру, а также другие яркие спортивные события в мире.

"Символично, что начало вещания Eurosport Gold в "Интерактивном ТВ" приходится на год, когда мы отмечаем 35-летие легендарной суперсерии СССР-Канада, благодаря которой в нашей стране познакомились с сильнейшими хоккеистами NHL. Портрет Национальной Хоккейной Лиги в значительной степени определяется игроками из России, достаточно вспомнить Александра Овечкина или Евгения Малкина. Теперь многочисленные российские фанаты и болельщики могут в прямом эфире наблюдать за играми регулярной серии и плей-оффа NHL, а также следить за другими самыми престижными соревнованиями мира", — отметил директор по контентной политике ПАО "Ростелеком" Андрей Голованов.

"Запуск Eurosport Gold — это важный шаг в укреплении нашего плодотворного и многолетнего сотрудничества с компанией "Ростелеком", абонентам которой доступно полное портфолио Discovery и Eurosport, включая HD-каналы. Мы верим в спорт и стремимся развивать наши предложения в области спортивного телевидения, опираясь на контент самого высокого качества со всего мира и экспертизу команды "Медиа Альянс", — комментирует генеральный директор компании "Медиа Альянс" Григорий Лавров.

Eurosport Gold в стандартном цифровом качестве доступен в пакетах "ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ", "ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ" и "ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ", а версия канала в формате HD вошла в пакет "ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD".