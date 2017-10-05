Спортивный телеканал Eurosport Gold начал вещание на "Интерактивном ТВ" "Ростелекома"

В "Интерактивном ТВ" компании "Ростелеком", которое смотрят более чем в 4,6 миллиона семей по всей России, началось вещание эксклюзивного спортивного телеканала Eurosport Gold. Это единственный в России канал, который будет транслировать все матчи Национальной Хоккейной Лиги (NHL). На канале будут работать ведущие российские комментаторы — Андрей Юртаев, Олег Мосалёв и Сергей Федотов, а также известные хоккейные эксперты Владимир Дехтярев и Александр Кузмак.
Телеканал Eurosport Gold — результат сотрудничества "Ростелекома" и компании "Медиа Альянс", которая занимается развитием и распространением каналов портфолио Discovery и Eurosport. Наполнение Eurosport Gold строится на базе контента Eurosport 2. Помимо эксклюзивного показа самого престижного первенства планеты среди хоккейных клубов зрителей ждут матчи Кубка Италии по футболу, важнейшие турниры Большого шлема в теннисе (Australian Open и Wimbledon), гран-при по фигурному катанию, соревнования по самому зрелищному виду бильярда — снукеру, а также другие яркие спортивные события в мире.
"Символично, что начало вещания Eurosport Gold в "Интерактивном ТВ" приходится на год, когда мы отмечаем 35-летие легендарной суперсерии СССР-Канада, благодаря которой в нашей стране познакомились с сильнейшими хоккеистами NHL. Портрет Национальной Хоккейной Лиги в значительной степени определяется игроками из России, достаточно вспомнить Александра Овечкина или Евгения Малкина. Теперь многочисленные российские фанаты и болельщики могут в прямом эфире наблюдать за играми регулярной серии и плей-оффа NHL, а также следить за другими самыми престижными соревнованиями мира", — отметил директор по контентной политике ПАО "Ростелеком" Андрей Голованов.
"Запуск Eurosport Gold — это важный шаг в укреплении нашего плодотворного и многолетнего сотрудничества с компанией "Ростелеком", абонентам которой доступно полное портфолио Discovery и Eurosport, включая HD-каналы. Мы верим в спорт и стремимся развивать наши предложения в области спортивного телевидения, опираясь на контент самого высокого качества со всего мира и экспертизу команды "Медиа Альянс", — комментирует генеральный директор компании "Медиа Альянс" Григорий Лавров.
Eurosport Gold в стандартном цифровом качестве доступен в пакетах "ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ", "ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ" и "ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ", а версия канала в формате HD вошла в пакет "ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD".
Последние комментарии
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите
Оченень интересная информация.
Со всех сторон обложили бедных учеников, лучше бы со взятками так боролись))
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?