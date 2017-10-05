Видеонаблюдение от "Ростелекома" обеспечит онлайн-контроль из любой точки мира

"Ростелеком" представляет новую услугу "Видеонаблюдение", которая поможет дистанционно контролировать происходящее в помещении. Услуга представляет собой готовое решение под ключ, которым просто воспользоваться любому.

"Видеонаблюдение" от "Ростелекома" — это коробочное ОТТ-решение, а значит, услуга может работать на интернет-сети любого провайдера, включая Wi-Fi и мобильные сети. Решение включает:

цифровую видеокамеру со встроенным микрофоном и широким углом обзора; камеру просто установить самостоятельно;

облачную платформу обработки видео — возможность хранить в архиве видеозаписи в течение 7 дней;

сайт и бесплатное мобильное приложение, с помощью которых за квартирой, дачей или любым другим объектом можно наблюдать в режиме онлайн из любой точки, где есть интернет.

"Быть в курсе всего, что происходит дома, поможет услуга "Видеонаблюдение". От зорких глаз видеокамер ничто не утаится. Они не упустят ни одной шалости ваших детей и покажут, что делают те в ваше отсутствие. С этим сервисом под присмотром могут оказаться не только дети, но и няни, репетиторы, бабушки и дедушки. Если вы затеяли ремонт, то лучшего контролера за ходом работ не найти. Видеонаблюдение легко превратить в творческий процесс — не только наблюдать за своими питомцами, но и снимать об этом ролики и выкладывать их в интернет. Следить за происходящим можно в онлайн-режиме или пересмотреть записи из архива. Главное — быть уверенным, что в доме всё в порядке", — отметил заместитель директора МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком" — директор по работе с массовым сегментом Антон Назаровский.

Только до 31 декабря 2017 года действует акция "Видео за 300 рублей" — действующие и новые абоненты услуги "Домашний Интернет" могут получить камеру в рассрочку и пользоваться семидневным хранением записей всего за 300 рублей в месяц (со сроком действия договора не менее 24 месяцев). Также есть возможность приобрести камеру с единоразовой оплатой — за 4990 рублей, тогда в первый год пользование услугой будет без дополнительной ежемесячной платы. Коробочный продукт "Видеонаблюдение" можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома".

Ознакомиться с полными условиями предоставления услуги "Видеонаблюдение" и участия в акции "Видео за 300 рублей" можно на сайте rt.ru, по бесплатному телефону 8-800-100-0-800 или в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома".