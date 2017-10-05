Видеонаблюдение от "Ростелекома" обеспечит онлайн-контроль из любой точки мира

"Ростелеком" представляет новую услугу "Видеонаблюдение", которая поможет дистанционно контролировать происходящее в помещении. Услуга представляет собой готовое решение под ключ, которым просто воспользоваться любому.
"Видеонаблюдение" от "Ростелекома" — это коробочное ОТТ-решение, а значит, услуга может работать на интернет-сети любого провайдера, включая Wi-Fi и мобильные сети. Решение включает:
- цифровую видеокамеру со встроенным микрофоном и широким углом обзора; камеру просто установить самостоятельно;
- облачную платформу обработки видео — возможность хранить в архиве видеозаписи в течение 7 дней;
- сайт и бесплатное мобильное приложение, с помощью которых за квартирой, дачей или любым другим объектом можно наблюдать в режиме онлайн из любой точки, где есть интернет.
"Быть в курсе всего, что происходит дома, поможет услуга "Видеонаблюдение". От зорких глаз видеокамер ничто не утаится. Они не упустят ни одной шалости ваших детей и покажут, что делают те в ваше отсутствие. С этим сервисом под присмотром могут оказаться не только дети, но и няни, репетиторы, бабушки и дедушки. Если вы затеяли ремонт, то лучшего контролера за ходом работ не найти. Видеонаблюдение легко превратить в творческий процесс — не только наблюдать за своими питомцами, но и снимать об этом ролики и выкладывать их в интернет. Следить за происходящим можно в онлайн-режиме или пересмотреть записи из архива. Главное — быть уверенным, что в доме всё в порядке", — отметил заместитель директора МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком" — директор по работе с массовым сегментом Антон Назаровский.
Только до 31 декабря 2017 года действует акция "Видео за 300 рублей" — действующие и новые абоненты услуги "Домашний Интернет" могут получить камеру в рассрочку и пользоваться семидневным хранением записей всего за 300 рублей в месяц (со сроком действия договора не менее 24 месяцев). Также есть возможность приобрести камеру с единоразовой оплатой — за 4990 рублей, тогда в первый год пользование услугой будет без дополнительной ежемесячной платы. Коробочный продукт "Видеонаблюдение" можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома".
Ознакомиться с полными условиями предоставления услуги "Видеонаблюдение" и участия в акции "Видео за 300 рублей" можно на сайте rt.ru, по бесплатному телефону 8-800-100-0-800 или в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома".
Последние комментарии
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите
Оченень интересная информация.
Со всех сторон обложили бедных учеников, лучше бы со взятками так боролись))
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?